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Министр здравоохранения: эпидобстановка в Абхазии остается достаточно сложной

Министр здравоохранения: эпидобстановка в Абхазии остается достаточно сложной

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абахзии Эдуард Бутба на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T13:33+0300

2021-11-30T13:33+0300

2021-11-30T14:19+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абахзии Эдуард Бутба на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID -19."Эпидобстановка остается достаточно сложной. На данный момент в наших ковидных отделениях находятся 245 пациентов, в сутки в среднем поступает от 10 до 15 человек", - подчеркнул он.Бутба привел данные по вакцинации, согласно которым "Спутником Лайт" привилось 5212 человек, "Спутником V" с 18 ноября вакцинировано 780 пациентов."Темпы вакцинации невысокие, хотелось бы обратиться к руководителям министерств и ведомств, чтобы усилили работу, чтобы ваши коллеги вакцинировались, потому, что это единственное спасение против этой коварной болезни", - сказал он.Кроме того, министр отметил, что на новогодние праздники, места в ресторанах забронированы."После всех этих массовых мероприятий, будет вспышка заболевания, как мы это проходили неоднократно. Поэтому ко всем обращаюсь, чтобы люди не посещали все эти мероприятия, потому что будет очередная вспышка", - заявил Бутба.Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что по действующему распоряжении президента, подобного рода мероприятия запрещены.Альтернативы массовой вакцинации населения от COVID-19 не существует, сказал премьер.По последним данным оперштаба, в Абхазии выявлено более 34,5 тысяч случаев коронавируса, скончались 527 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html

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