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Министр здравоохранения: эпидобстановка в Абхазии остается достаточно сложной
Министр здравоохранения: эпидобстановка в Абхазии остается достаточно сложной
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абахзии Эдуард Бутба на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T13:33+0300
2021-11-30T13:33+0300
2021-11-30T14:19+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абахзии Эдуард Бутба на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID -19."Эпидобстановка остается достаточно сложной. На данный момент в наших ковидных отделениях находятся 245 пациентов, в сутки в среднем поступает от 10 до 15 человек", - подчеркнул он.Бутба привел данные по вакцинации, согласно которым "Спутником Лайт" привилось 5212 человек, "Спутником V" с 18 ноября вакцинировано 780 пациентов."Темпы вакцинации невысокие, хотелось бы обратиться к руководителям министерств и ведомств, чтобы усилили работу, чтобы ваши коллеги вакцинировались, потому, что это единственное спасение против этой коварной болезни", - сказал он.Кроме того, министр отметил, что на новогодние праздники, места в ресторанах забронированы."После всех этих массовых мероприятий, будет вспышка заболевания, как мы это проходили неоднократно. Поэтому ко всем обращаюсь, чтобы люди не посещали все эти мероприятия, потому что будет очередная вспышка", - заявил Бутба.Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что по действующему распоряжении президента, подобного рода мероприятия запрещены.Альтернативы массовой вакцинации населения от COVID-19 не существует, сказал премьер.По последним данным оперштаба, в Абхазии выявлено более 34,5 тысяч случаев коронавируса, скончались 527 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html
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новости
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абахзии Эдуард Бутба на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID -19.
"Эпидобстановка остается достаточно сложной. На данный момент в наших ковидных отделениях находятся 245 пациентов, в сутки в среднем поступает от 10 до 15 человек", - подчеркнул он.
Бутба привел данные по вакцинации, согласно которым "Спутником Лайт" привилось 5212 человек, "Спутником V" с 18 ноября вакцинировано 780 пациентов.
"Темпы вакцинации невысокие, хотелось бы обратиться к руководителям министерств и ведомств, чтобы усилили работу, чтобы ваши коллеги вакцинировались, потому, что это единственное спасение против этой коварной болезни", - сказал он.
Кроме того, министр отметил, что на новогодние праздники, места в ресторанах забронированы.
"После всех этих массовых мероприятий, будет вспышка заболевания, как мы это проходили неоднократно. Поэтому ко всем обращаюсь, чтобы люди не посещали все эти мероприятия, потому что будет очередная вспышка", - заявил Бутба.
Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что по действующему распоряжении президента, подобного рода мероприятия запрещены.
Мы это хотим в очередной раз довести до руководителей ресторанов, кафе и так далее. Образовался новый штамм, и никто не сказал, что он не придет сюда, ковид стал очень агрессивный и быстротечный. Что можем противопоставить - нелюбимые нами элементы дисциплинированности.
Александр Анкваб
Премьер-министр Абхазии
Альтернативы массовой вакцинации населения от COVID-19 не существует, сказал премьер.
По последним данным оперштаба, в Абхазии выявлено более 34,5 тысяч случаев коронавируса, скончались 527 человек.