https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/proekty-npo-dolzhny-prokhodit-obyazatelnoe-soglasovanie-v-mid-abkhazii-1036539140.html

Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии

Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии

В МИД Абхазии считают деятельность НПО в республике важной и ожидают от нее серьезных гуманитарных результатов. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T15:50+0300

2021-11-30T15:50+0300

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Международные неправительственные организации, работающие в Абхазии, будут согласовывать все проекты с МИД республики, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Согласно указу президента Абхазии "О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики Республики Абхазия" перед МИД Абхазии поставлена задача о координации деятельности международных организаций и агентств ООН, реализующих различные гуманитарные проекты в республике.В своем комментарии для СМИ заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба разъяснил, что согласование деятельности НПО в Абхазии с МИДом является обязательным."МИД Абхазии подчеркивает необходимость проведения скоординированной работы и обязательного согласования всех планируемых к реализации проектов с Министерством иностранных дел", - отметил он.Накануне в МИД Абхазии состоялась встреча министра Инала Ардзинба с руководителями международных организаций, на которой стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству. Глава МИД Абхазии заверил, что будет оказывать максимальную поддержку деятельности НПО по согласованным проектам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/glava-mid-abkhazii-prinyal-predstaviteley-mezhdunarodnykh-organizatsiy-1036528917.html

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