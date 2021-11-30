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Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии
© Foto / Министерство Иностранных дел Республики АБХАЗИЯМИД Абхазии
© Foto / Министерство Иностранных дел Республики АБХАЗИЯ
В МИД Абхазии считают деятельность НПО в республике важной и ожидают от нее серьезных гуманитарных результатов.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Международные неправительственные организации, работающие в Абхазии, будут согласовывать все проекты с МИД республики, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Все текущие и запланированные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений гуманитарного сотрудничества будут реализовываться с учетом обязательного согласования в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
Согласно указу президента Абхазии "О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики Республики Абхазия" перед МИД Абхазии поставлена задача о координации деятельности международных организаций и агентств ООН, реализующих различные гуманитарные проекты в республике.
В своем комментарии для СМИ заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба разъяснил, что согласование деятельности НПО в Абхазии с МИДом является обязательным.
"МИД Абхазии подчеркивает необходимость проведения скоординированной работы и обязательного согласования всех планируемых к реализации проектов с Министерством иностранных дел", - отметил он.
Накануне в МИД Абхазии состоялась встреча министра Инала Ардзинба с руководителями международных организаций, на которой стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству. Глава МИД Абхазии заверил, что будет оказывать максимальную поддержку деятельности НПО по согласованным проектам.
"МИД Абхазии подчеркивает необходимость проведения скоординированной работы и обязательного согласования всех планируемых к реализации проектов с Министерством иностранных дел", - отметил он.
Накануне в МИД Абхазии состоялась встреча министра Инала Ардзинба с руководителями международных организаций, на которой стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству. Глава МИД Абхазии заверил, что будет оказывать максимальную поддержку деятельности НПО по согласованным проектам.