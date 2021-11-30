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Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии
Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии
В МИД Абхазии считают деятельность НПО в республике важной и ожидают от нее серьезных гуманитарных результатов. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T15:50+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Международные неправительственные организации, работающие в Абхазии, будут согласовывать все проекты с МИД республики, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Согласно указу президента Абхазии "О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики Республики Абхазия" перед МИД Абхазии поставлена задача о координации деятельности международных организаций и агентств ООН, реализующих различные гуманитарные проекты в республике.В своем комментарии для СМИ заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба разъяснил, что согласование деятельности НПО в Абхазии с МИДом является обязательным."МИД Абхазии подчеркивает необходимость проведения скоординированной работы и обязательного согласования всех планируемых к реализации проектов с Министерством иностранных дел", - отметил он.Накануне в МИД Абхазии состоялась встреча министра Инала Ардзинба с руководителями международных организаций, на которой стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству. Глава МИД Абхазии заверил, что будет оказывать максимальную поддержку деятельности НПО по согласованным проектам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/glava-mid-abkhazii-prinyal-predstaviteley-mezhdunarodnykh-organizatsiy-1036528917.html
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мид абхазии, новости

Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии

15:50 30.11.2021
© Foto / Министерство Иностранных дел Республики АБХАЗИЯМИД Абхазии
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Foto / Министерство Иностранных дел Республики АБХАЗИЯ
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В МИД Абхазии считают деятельность НПО в республике важной и ожидают от нее серьезных гуманитарных результатов.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Международные неправительственные организации, работающие в Абхазии, будут согласовывать все проекты с МИД республики, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Все текущие и запланированные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений гуманитарного сотрудничества будут реализовываться с учетом обязательного согласования в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Согласно указу президента Абхазии "О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики Республики Абхазия" перед МИД Абхазии поставлена задача о координации деятельности международных организаций и агентств ООН, реализующих различные гуманитарные проекты в республике.
В своем комментарии для СМИ заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба разъяснил, что согласование деятельности НПО в Абхазии с МИДом является обязательным.

"МИД Абхазии подчеркивает необходимость проведения скоординированной работы и обязательного согласования всех планируемых к реализации проектов с Министерством иностранных дел", - отметил он.

Накануне в МИД Абхазии состоялась встреча министра Инала Ардзинба с руководителями международных организаций, на которой стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству. Глава МИД Абхазии заверил, что будет оказывать максимальную поддержку деятельности НПО по согласованным проектам.
Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
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Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов
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