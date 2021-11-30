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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта северо-западного циклона. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. В среду, 1 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, в горах снег, в предгорьях дождь со снегом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости