https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/sgb-izyala-bolee-90-mayning-apparatov-za-tri-dnya-i-soobschila-imena-vladeltsev-1036540904.html

СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев

СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев

Рейды по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже около года. Деятельность по... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T17:35+0300

2021-11-30T17:35+0300

2021-11-30T17:49+0300

в абхазии

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майнинг в абхазии

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Служба госбезопасности совместно с МВД и Госстандартом, изъяла 93 аппарата для добычи криптовалют с 23 по 25 ноября и закрыла одну мастерскую по ремонту майнинг-оборудования. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.Объекты незаконного подключения были выявлены в селе Лыхны у Тимура Дзидзария, в селе Хыпста у Османа Чамагуа, в Сухуме, на улице Званба, 51 - у Игоря Барабаш, а также в селе Баслата Сухумского района у Ефрема Кварчия, где в июле этого года уже было изъято 26 единиц оборудования для майнинга.В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалюты составлены административные протоколы. Кроме того, в сообщении говорится, что в Сухуме была выявлена ремонтная мастерская майнинг-оборудования, владельцы которой пока не установлены.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210604/Grazhdanin-i-nachalnik-Kokoskeriya-o-vyyavlenii-i-nakazanii-maynerov-1032557868.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, майнинг в абхазии