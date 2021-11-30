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https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/sgb-izyala-bolee-90-mayning-apparatov-za-tri-dnya-i-soobschila-imena-vladeltsev-1036540904.html
СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев
СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев
Рейды по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже около года. Деятельность по... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T17:35+0300
2021-11-30T17:49+0300
в абхазии
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майнинг в абхазии
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Служба госбезопасности совместно с МВД и Госстандартом, изъяла 93 аппарата для добычи криптовалют с 23 по 25 ноября и закрыла одну мастерскую по ремонту майнинг-оборудования. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.Объекты незаконного подключения были выявлены в селе Лыхны у Тимура Дзидзария, в селе Хыпста у Османа Чамагуа, в Сухуме, на улице Званба, 51 - у Игоря Барабаш, а также в селе Баслата Сухумского района у Ефрема Кварчия, где в июле этого года уже было изъято 26 единиц оборудования для майнинга.В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалюты составлены административные протоколы. Кроме того, в сообщении говорится, что в Сухуме была выявлена ремонтная мастерская майнинг-оборудования, владельцы которой пока не установлены.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210604/Grazhdanin-i-nachalnik-Kokoskeriya-o-vyyavlenii-i-nakazanii-maynerov-1032557868.html
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новости, майнинг в абхазии

СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев

17:35 30.11.2021 (обновлено: 17:49 30.11.2021)
© AP PhotoАгентством новостей полиции, показаны ящики с оборудованием, используемым в операциях по добыче биткойнов
Агентством новостей полиции, показаны ящики с оборудованием, используемым в операциях по добыче биткойнов - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© AP Photo
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Рейды по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже около года. Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга были запрещены постановлением Кабмина от 8 декабря 2020 года.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Служба госбезопасности совместно с МВД и Госстандартом, изъяла 93 аппарата для добычи криптовалют с 23 по 25 ноября и закрыла одну мастерскую по ремонту майнинг-оборудования. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.
Объекты незаконного подключения были выявлены в селе Лыхны у Тимура Дзидзария, в селе Хыпста у Османа Чамагуа, в Сухуме, на улице Званба, 51 - у Игоря Барабаш, а также в селе Баслата Сухумского района у Ефрема Кварчия, где в июле этого года уже было изъято 26 единиц оборудования для майнинга.
В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалюты составлены административные протоколы.
Кроме того, в сообщении говорится, что в Сухуме была выявлена ремонтная мастерская майнинг-оборудования, владельцы которой пока не установлены.
Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
Эрик Кокоскир - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2021
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