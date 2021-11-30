https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/srok-deystviya-ptsr-testa-v-rossii-ogranichat-48-chasami-1036541577.html

Срок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами

Срок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами

ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления омикрон-штамма, сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на заседании президиума... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T18:28+0300

2021-11-30T18:28+0300

2021-11-30T18:41+0300

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Cрок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами вместо 72 в связи с особенностями омикрон-штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.Попова отметила, что "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как мутации в этом штамме повышают заразность вируса и усиливают его способность проникать в клетки.По словам главного санитарного врача, в России этот вариант возбудителя COVID-19 пока не выявлен.В конце ноября стало известно о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 в Ботсване и ЮАР, он содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.ВОЗ признала новый штамм вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/gintsburg-nazval-sroki-razrabotka-vaktsiny-protiv-omikron-shtamma-covid-1036534189.html

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