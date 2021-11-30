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Срок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами
Срок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами
ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления омикрон-штамма, сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на заседании президиума... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T18:28+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Cрок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами вместо 72 в связи с особенностями омикрон-штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.Попова отметила, что "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как мутации в этом штамме повышают заразность вируса и усиливают его способность проникать в клетки.По словам главного санитарного врача, в России этот вариант возбудителя COVID-19 пока не выявлен.В конце ноября стало известно о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 в Ботсване и ЮАР, он содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.ВОЗ признала новый штамм вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/gintsburg-nazval-sroki-razrabotka-vaktsiny-protiv-omikron-shtamma-covid-1036534189.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Срок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами

18:28 30.11.2021 (обновлено: 18:41 30.11.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро
Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления омикрон-штамма, сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Cрок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами вместо 72 в связи с особенностями омикрон-штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.
Попова отметила, что "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как мутации в этом штамме повышают заразность вируса и усиливают его способность проникать в клетки.
По словам главного санитарного врача, в России этот вариант возбудителя COVID-19 пока не выявлен.
Комплекс биомедицинских технологий Мосмедпарк - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
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В конце ноября стало известно о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 в Ботсване и ЮАР, он содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.
ВОЗ признала новый штамм вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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