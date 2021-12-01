https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/birzhevaya-tsena-benzina-v-rossii-opustilas-nizhe-urovney-kontsa-2020-goda-1036554946.html

Биржевая цена бензина в России опустилась ниже уровней конца 2020 года

Биржевая цена бензина в России опустилась ниже уровней конца 2020 года

В 2021 году все основные виды топлива неоднократно обновили свои рекордные значения и держались на высоких уровнях. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T17:02+0300

2021-12-01T17:02+0300

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экономика

россия

бензин

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России в первый день зимы опустилась ниже показателей конца прошлого года, свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).Биржевые цены на бензин начали резко расти в последние дни 2020 года, а в 2021 году все основные виды топлива неоднократно обновили свои рекордные значения и держались на высоких уровнях. Только осенью цена бензина перешла к устойчивому снижению, но стало дорожать дизельное топливо.По итогам торгов в среду стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 1,36%, до 47 896 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,79%, до 49 038 рублей. В последний торговый день 2020 года эти цены составляли 47 908 и 49 524 рубля соответственно.Мазут потерял в цене 0,82%, опустившись до 23 093 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) приближается к значениям конца прошлого года, в среду она упала на 4,56%, до 26 302 рублей. Это вдвое ниже, чем рекордное значение цены, достигнутое в августе — 53 353 рубля за тонну.По итогам торгов в среду подорожал на бирже лишь авиакеросин, его стоимость поднялась до 58 374 рублей за тонну, увеличившись 0,29%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html

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экономика, россия, бензин