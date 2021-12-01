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Биржевая цена бензина в России опустилась ниже уровней конца 2020 года
Биржевая цена бензина в России опустилась ниже уровней конца 2020 года
В 2021 году все основные виды топлива неоднократно обновили свои рекордные значения и держались на высоких уровнях. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T17:02+0300
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экономика
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России в первый день зимы опустилась ниже показателей конца прошлого года, свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).Биржевые цены на бензин начали резко расти в последние дни 2020 года, а в 2021 году все основные виды топлива неоднократно обновили свои рекордные значения и держались на высоких уровнях. Только осенью цена бензина перешла к устойчивому снижению, но стало дорожать дизельное топливо.По итогам торгов в среду стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 1,36%, до 47 896 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,79%, до 49 038 рублей. В последний торговый день 2020 года эти цены составляли 47 908 и 49 524 рубля соответственно.Мазут потерял в цене 0,82%, опустившись до 23 093 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) приближается к значениям конца прошлого года, в среду она упала на 4,56%, до 26 302 рублей. Это вдвое ниже, чем рекордное значение цены, достигнутое в августе — 53 353 рубля за тонну.По итогам торгов в среду подорожал на бирже лишь авиакеросин, его стоимость поднялась до 58 374 рублей за тонну, увеличившись 0,29%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html
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экономика, россия, бензин

Биржевая цена бензина в России опустилась ниже уровней конца 2020 года

17:02 01.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму.
Заправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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В 2021 году все основные виды топлива неоднократно обновили свои рекордные значения и держались на высоких уровнях.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России в первый день зимы опустилась ниже показателей конца прошлого года, свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Заправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Биржевые цены на бензин начали резко расти в последние дни 2020 года, а в 2021 году все основные виды топлива неоднократно обновили свои рекордные значения и держались на высоких уровнях. Только осенью цена бензина перешла к устойчивому снижению, но стало дорожать дизельное топливо.
По итогам торгов в среду стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 1,36%, до 47 896 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,79%, до 49 038 рублей. В последний торговый день 2020 года эти цены составляли 47 908 и 49 524 рубля соответственно.
Стоимость дизельного топлива в среду также продолжила снижение. Зимнее — подешевело на 0,37%, составив 60 731 рубль за тонну, цена межсезонного опустилась до 50 489 рублей (минус 1,43%), а летнего — до 49 390 рублей (минус 0,94%).
Мазут потерял в цене 0,82%, опустившись до 23 093 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) приближается к значениям конца прошлого года, в среду она упала на 4,56%, до 26 302 рублей. Это вдвое ниже, чем рекордное значение цены, достигнутое в августе — 53 353 рубля за тонну.
По итогам торгов в среду подорожал на бирже лишь авиакеросин, его стоимость поднялась до 58 374 рублей за тонну, увеличившись 0,29%.
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