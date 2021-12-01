https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/frantsuzskiy-gost-v-abkhazii-sukhumskomu-mayaku-160-let-1036552576.html

Французский "гость" в Абхазии: Сухумскому маяку 160 лет

Французский "гость" в Абхазии: Сухумскому маяку 160 лет

Сухумский маяк был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году. В этом году ему исполняется 160 лет. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T15:25+0300

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Здание было изготовлено компанией французского инженера Эрнеста Гуэна "Эрнест Гуэн и компания". Имя инженера числится в списке 72 имен наиболее выдающихся французских ученых и инженеров XVII-XIX веков на Эйфелевой башне.Старший "брат" Эйфелевой башни Сухумский маяк высотой в 34 метра был привезен в Абхазию более полутора века назад и собран по частям за 150 дней. В 1832 году в Сухуме была учреждена таможенная застава и с того времени к абхазскому побережью регулярно ходили суда "Черноморской пароходной компании". До начала Отечественной войны народа Абхазии маяк служил ориентиром для морских судов, курсирующих у берегов Сухумской бухты.Во время Отечественной войны народа Абхазии пули и осколки снарядов оставили многочисленные следы на стенах маяка. Как сообщается на сайте администрации Сухума, в настоящее время маяк закрыт для посещения. Уточняется, что с 2005 года он находится на балансе Гидрофизического института.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190331/Abkhazskiy-rodstvennik-Eyfelevoy-bashni-svetlye-i-temnye-vremena-Sukhumskogo-mayaka-1026961112.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190331/Sukhumskiy-frantsuz-kak-sebya-chuvstvuet-starinnyy-mayak-1026956070.html

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