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Французский "гость" в Абхазии: Сухумскому маяку 160 лет
Французский "гость" в Абхазии: Сухумскому маяку 160 лет
Сухумский маяк был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году. В этом году ему исполняется 160 лет. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T15:25+0300
2021-12-01T15:45+0300
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Здание было изготовлено компанией французского инженера Эрнеста Гуэна "Эрнест Гуэн и компания". Имя инженера числится в списке 72 имен наиболее выдающихся французских ученых и инженеров XVII-XIX веков на Эйфелевой башне.Старший "брат" Эйфелевой башни Сухумский маяк высотой в 34 метра был привезен в Абхазию более полутора века назад и собран по частям за 150 дней. В 1832 году в Сухуме была учреждена таможенная застава и с того времени к абхазскому побережью регулярно ходили суда "Черноморской пароходной компании". До начала Отечественной войны народа Абхазии маяк служил ориентиром для морских судов, курсирующих у берегов Сухумской бухты.Во время Отечественной войны народа Абхазии пули и осколки снарядов оставили многочисленные следы на стенах маяка. Как сообщается на сайте администрации Сухума, в настоящее время маяк закрыт для посещения. Уточняется, что с 2005 года он находится на балансе Гидрофизического института.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190331/Abkhazskiy-rodstvennik-Eyfelevoy-bashni-svetlye-i-temnye-vremena-Sukhumskogo-mayaka-1026961112.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190331/Sukhumskiy-frantsuz-kak-sebya-chuvstvuet-starinnyy-mayak-1026956070.html
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видео, маяки, мультимедиа, сухум

Французский "гость" в Абхазии: Сухумскому маяку 160 лет

15:25 01.12.2021 (обновлено: 15:45 01.12.2021)
© Sputnik / Асмат Цвижба, Акоп Кущян
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Сухумский маяк был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году. В этом году ему исполняется 160 лет.
Здание было изготовлено компанией французского инженера Эрнеста Гуэна "Эрнест Гуэн и компания". Имя инженера числится в списке 72 имен наиболее выдающихся французских ученых и инженеров XVII-XIX веков на Эйфелевой башне.
Сухумский маяк - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2019
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Абхазский родственник Эйфелевой башни: светлые и темные времена Сухумского маяка
31 марта 2019, 11:45
Старший "брат" Эйфелевой башни Сухумский маяк высотой в 34 метра был привезен в Абхазию более полутора века назад и собран по частям за 150 дней.
В 1832 году в Сухуме была учреждена таможенная застава и с того времени к абхазскому побережью регулярно ходили суда "Черноморской пароходной компании".
До начала Отечественной войны народа Абхазии маяк служил ориентиром для морских судов, курсирующих у берегов Сухумской бухты.
Сухумский маяк - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2019
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Сухумский "француз": как себя чувствует старинный маяк
31 марта 2019, 11:45
Во время Отечественной войны народа Абхазии пули и осколки снарядов оставили многочисленные следы на стенах маяка.
Как сообщается на сайте администрации Сухума, в настоящее время маяк закрыт для посещения.
Уточняется, что с 2005 года он находится на балансе Гидрофизического института.
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