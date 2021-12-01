https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/gensek-nato-zayavil-chto-alyans-prodolzhit-ukreplyat-potentsial-gruzii-i-ukrainy-1036555362.html
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины
В среду в Риге главы МИД НАТО провели встречу с представителями Украины и Грузии. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T18:25+0300
2021-12-01T18:25+0300
2021-12-01T18:25+0300
политика
украина
нато
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/16/1031683600_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b0c06f5c16d35d989198833343a4df3.jpg
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. НАТО продолжит укрепление потенциала "стремящихся в альянс" Грузии и Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге. Пишет РИА Новости. "Грузия и Украина являются давними и близкими партнерами НАТО, которые стремятся к членству в организации… Мы сохраняем приверженность поддержке, которую оказываем обеим странам, и уже укрепляем их оборонный потенциал, проводим совместные учения, обмениваемся информацией", - сказал Столтенберг.Генсек добавил, что главы МИД, Грузия и Украина "обсудили также важность продвижения реформ, борьбы с коррупцией".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/nato-namereno-obsudit-s-ukrainoy-i-gruziey-situatsiyu-v-chernom-more-1036497169.html
украина
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/16/1031683600_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82acbd85e55b7e9ae43ff9ba0bf11159.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, украина, нато, грузия, в мире
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины
В среду в Риге главы МИД НАТО провели встречу с представителями Украины и Грузии.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik.
НАТО продолжит укрепление потенциала "стремящихся в альянс" Грузии и Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге. Пишет РИА Новости.
"Грузия и Украина являются давними и близкими партнерами НАТО, которые стремятся к членству в организации… Мы сохраняем приверженность поддержке, которую оказываем обеим странам, и уже укрепляем их оборонный потенциал, проводим совместные учения, обмениваемся информацией", - сказал Столтенберг.
Генсек добавил, что главы МИД, Грузия и Украина "обсудили также важность продвижения реформ, борьбы с коррупцией".