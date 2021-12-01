https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/gensek-nato-zayavil-chto-alyans-prodolzhit-ukreplyat-potentsial-gruzii-i-ukrainy-1036555362.html

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины

В среду в Риге главы МИД НАТО провели встречу с представителями Украины и Грузии. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T18:25+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. НАТО продолжит укрепление потенциала "стремящихся в альянс" Грузии и Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге. Пишет РИА Новости. "Грузия и Украина являются давними и близкими партнерами НАТО, которые стремятся к членству в организации… Мы сохраняем приверженность поддержке, которую оказываем обеим странам, и уже укрепляем их оборонный потенциал, проводим совместные учения, обмениваемся информацией", - сказал Столтенберг.Генсек добавил, что главы МИД, Грузия и Украина "обсудили также важность продвижения реформ, борьбы с коррупцией".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/nato-namereno-obsudit-s-ukrainoy-i-gruziey-situatsiyu-v-chernom-more-1036497169.html

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