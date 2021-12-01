Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/glava-minprosa-abkhazii-rasskazal-o-vizite-v-minsk-1036559197.html
Глава Минпроса Абхазии рассказал о визите в Минск
Глава Минпроса Абхазии рассказал о визите в Минск
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове находятся с визитом в Минске. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T22:00+0300
2021-12-01T22:13+0300
в абхазии
белоруссия
минск
абхазия
даур кове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036559164_0:44:853:524_1920x0_80_0_0_25a0afe30dbc983c149ed92334ed830f.jpg
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере образования и по линии политических партий, обсудили с белорусскими коллегами в Минске министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове. Об этом Sputnik Абхазия рассказал Инал Габлия. По его словам, в Минске состоялась встреча с заместителем председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александром Шатько.Стороны обсудили возможность сотрудничества по линиям политических партий, а также возможность отдыха белорусских граждан в абхазских оздоровительных центрах, отметил Габлия. Итогом встречи стала предварительная договоренность о заключении договора между "Белой Русью" и партией "Единая Абхазия" для последующей реализации совместных проектов.Габлия рассказал, что у абхазской делегации также состоялась встреча в союзе писателей Белоруссии, где обсуждался вопрос подписания договора между союзами писателей Белоруссии и Абхазии.В Минске прошла встреча с ректором Республиканского института профессионального образования.Он также выразил благодарность руководству Белоруссии Александру Лукашенко и белорусским коллег, которые помогают продвигать Абхазию на международной арене.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/proekt-zakona-o-priznanii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-ne-postupal-v-parlament-belarusi-1036279523.html
белоруссия
минск
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036559164_47:0:806:569_1920x0_80_0_0_c3c2a2f24791042f573f4dc6097c811d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
белоруссия, минск, абхазия, даур кове

Глава Минпроса Абхазии рассказал о визите в Минск

22:00 01.12.2021 (обновлено: 22:13 01.12.2021)
© Foto / РОО "Белая Русь"Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове находятся с визитом в Минске.
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове находятся с визитом в Минске. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Foto / РОО "Белая Русь"
Подписаться на
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове находятся с визитом в Минске.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере образования и по линии политических партий, обсудили с белорусскими коллегами в Минске министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове. Об этом Sputnik Абхазия рассказал Инал Габлия.
Женщина проходит мимо здания правительства в центре Минска - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
В Абхазии
Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси
11 ноября, 11:10
По его словам, в Минске состоялась встреча с заместителем председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александром Шатько.
Стороны обсудили возможность сотрудничества по линиям политических партий, а также возможность отдыха белорусских граждан в абхазских оздоровительных центрах, отметил Габлия.
Итогом встречи стала предварительная договоренность о заключении договора между "Белой Русью" и партией "Единая Абхазия" для последующей реализации совместных проектов.
Габлия рассказал, что у абхазской делегации также состоялась встреча в союзе писателей Белоруссии, где обсуждался вопрос подписания договора между союзами писателей Белоруссии и Абхазии.
В Минске прошла встреча с ректором Республиканского института профессионального образования.
"Обсудили возможность заключения договора о сотрудничестве. Планируем встречу с министром образования Белоруссии, на которой обсудим дальнейшую работу в сфере образования, также планируем встретиться с руководством белорусского государственного университета, по линии высшего образования с нами готовы общаться и налаживать связи", - добавил Габлия.
Он также выразил благодарность руководству Белоруссии Александру Лукашенко и белорусским коллег, которые помогают продвигать Абхазию на международной арене.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:20Более 140 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, один человек скончался
22:00Глава Минпроса Абхазии рассказал о визите в Минск
20:25Студенты из Абхазии пройдут стажировку и повышение квалификации в России
19:55МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте
19:25Объявлены лауреаты премии имени Фазиля Искандера
18:55Как российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев
18:25Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины
17:50Посредник: Гулария о деятельности Пенсионного фонда и отставаниях от графика выплат
17:31Генпрокуратура проверила законность процедуры приватизации "Баслат-ГЭС"
17:02Биржевая цена бензина в России опустилась ниже уровней конца 2020 года
16:20Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе
15:50Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток
14:50Минпросвещения Абхазии закупило школьный инвентарь впервые с 2018 года
14:20Несколько домов и насосную станцию подтопило в Гагре в результате шторма
13:50Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 декабря
13:26Топурия рассказала об особенностях течения коронавируса у ВИЧ-инфицированных
13:15Акция по бесплатному обследованию на ВИЧ и гепатит прошла в Сухуме
12:18Кабмин Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ
12:15Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО
11:35Находившегося в бегах 22 года и скрывавшегося в Абхазии преступника задержали в Сочи