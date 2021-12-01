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Глава Минпроса Абхазии рассказал о визите в Минск
Глава Минпроса Абхазии рассказал о визите в Минск
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове находятся с визитом в Минске. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T22:00+0300
2021-12-01T22:00+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере образования и по линии политических партий, обсудили с белорусскими коллегами в Минске министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове. Об этом Sputnik Абхазия рассказал Инал Габлия. По его словам, в Минске состоялась встреча с заместителем председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александром Шатько.Стороны обсудили возможность сотрудничества по линиям политических партий, а также возможность отдыха белорусских граждан в абхазских оздоровительных центрах, отметил Габлия. Итогом встречи стала предварительная договоренность о заключении договора между "Белой Русью" и партией "Единая Абхазия" для последующей реализации совместных проектов.Габлия рассказал, что у абхазской делегации также состоялась встреча в союзе писателей Белоруссии, где обсуждался вопрос подписания договора между союзами писателей Белоруссии и Абхазии.В Минске прошла встреча с ректором Республиканского института профессионального образования.Он также выразил благодарность руководству Белоруссии Александру Лукашенко и белорусским коллег, которые помогают продвигать Абхазию на международной арене.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/proekt-zakona-o-priznanii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-ne-postupal-v-parlament-belarusi-1036279523.html
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белоруссия, минск, абхазия, даур кове
Глава Минпроса Абхазии рассказал о визите в Минск
22:00 01.12.2021 (обновлено: 22:13 01.12.2021)
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове находятся с визитом в Минске.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере образования и по линии политических партий, обсудили с белорусскими коллегами в Минске министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и заместитель секретаря Совбеза республики Даур Кове. Об этом Sputnik Абхазия рассказал Инал Габлия.
По его словам, в Минске состоялась встреча с заместителем председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александром Шатько.
Стороны обсудили возможность сотрудничества по линиям политических партий, а также возможность отдыха белорусских граждан в абхазских оздоровительных центрах, отметил Габлия.
Итогом встречи стала предварительная договоренность о заключении договора между "Белой Русью" и партией "Единая Абхазия" для последующей реализации совместных проектов.
Габлия рассказал, что у абхазской делегации также состоялась встреча в союзе писателей Белоруссии, где обсуждался вопрос подписания договора между союзами писателей Белоруссии и Абхазии.
В Минске прошла встреча с ректором Республиканского института профессионального образования.
"Обсудили возможность заключения договора о сотрудничестве. Планируем встречу с министром образования Белоруссии, на которой обсудим дальнейшую работу в сфере образования, также планируем встретиться с руководством белорусского государственного университета, по линии высшего образования с нами готовы общаться и налаживать связи", - добавил Габлия.
Он также выразил благодарность руководству Белоруссии Александру Лукашенко и белорусским коллег, которые помогают продвигать Абхазию на международной арене.