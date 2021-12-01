https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/kak-rossiyskiy-istrebitel-su-35s-stal-ubiytsey-avianostsev-1036556011.html

Как российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев

Как российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев

Интеграция высокоточной крылатой ракеты Х-35У с тяжелым истребителем Су-35С поколения 4++ позволяет уничтожить любые морские цели на удалении свыше 500... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T18:55+0300

2021-12-01T18:55+0300

2021-12-01T19:07+0300

россия

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Александр Хроленко, военный обозревательИнтеграция высокоточной крылатой ракеты Х-35У с тяжелым истребителем Су-35С поколения 4++ также эффективно "уплотняет" оборону рубежей России в Черноморском регионе, на Балтике, в Заполярье и на Дальнем Востоке.После серии испытаний высокоточная крылатая ракета Х-35У повышенной дальности официально вошла в арсенал самого могущественного на сегодня российского истребителя. Интегрировать Х-35У в комплекс вооружения Су-35С удалось за счет изменения некоторых элементов конструкции ракеты и программного обеспечения. Сделать это оказалось непросто, все же ракета не маленькая: длина – около 4 метров, масса – 550 килограммов.Боевое содружество могущественных крылатых ракет Х-35У и «космических» истребителей Су-35С обеспечит качественный рост безопасности России и ее союзников.Крылатая невидимкаВнимательным нашим читателям ракета Х-35У знакома, потому что применяется береговым ракетным комплексом "Бал", о котором Sputnik ранее рассказывал. Испытания усовершенствованной, дальнобойной модификации Х-35У подтвердили способность поражать надводные цели на дальности свыше 500 км. Причем новая система наведения позволяет уничтожать хорошо защищенные объекты противника и на суше. Характеристики новой модификации позволили приблизиться к могуществу сверхзвуковой ракеты П-800 "Оникс" дальностью 800 км берегового комплекса "Бастион".Сочетанием высокой скорости, мощности, скрытности и точности наведения на цель Х-35 заслуживает звания «чемпион мира». Противокорабельная крылатая ракета с комбинированной системой наведения и стартовой массой более полутонны летит к цели со скоростью 300 м/сек на высоте 4 метров над водой. На финальном участке снижается до 2 метров, в зону невидимости для ПВО противника. Действует по принципу "выстрелил – забыл". Боевая часть массой 145 кг способна отправить ко дну эсминец или фрегат, а залпом нескольких подобных ракет будет уничтожен авианосец.Дополнительное размещение Х-35У на борту хотя бы полусотни тяжелых истребителей Су-35С ВКС России обеспечит качественный скачок огневой мощи, и значительно увеличит зону поражения в Мировом океане. В ситуации боевых действий авианосные ударные группы вероятного противника не смогут подойти к российским берегам на дистанцию применения палубной авиации."Внеземной" истребительТяжелый многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С – технологически самая совершенная машина ВКС России (буквально на пороге пятого поколения), по могуществу очень близкая к Су-57. Самолеты «роднят» двигатели АЛ-41Ф1С с плазменным зажиганием, тягой 14,5 тонн и увеличенным ресурсом, цифровой системой управления, всеракурсным вектором тяги. Эти силовые установки позволяют достигать скорости звука без применения форсажного режима.Истребитель Су-35С значительно превосходит ближайших конкурентов по скорости, маневренности, и способен нести на борту до 8 тонн боевой нагрузки. Включая ракеты большой дальности «Калибр-А» и другие класса «воздух-поверхность». Максимальная скорость – 2500 км/час. Боевой радиус без подвесных топливных баков – 1800 км.Зарубежные специалисты особо отмечают радиолокационный комплекс истребителя, который «видит» самолеты противника на расстоянии до 400 км. Радар L-диапазона обеспечивает Су-35 уникальные возможности против американских невидимок F-22 и F-35. Радиолокационная станция «Ирбис» способна сопровождать 30 воздушных целей, и одновременно атаковать восемь из них. Крупные морские объекты более контрастны и уязвимы для РЛС и вооружения Су-35С. Для сравнения, истребитель пятого поколения F-22 Raptor дальность обнаружения воздушных целей до 225 км. Ранее в сирийском небе Су-35 смог захватить Raptor (в качестве цели), американский самолет в это же время не обнаружил «российскую платформу».Как уже отмечалось выше, «боевое крещение» истребитель Су-35С получил в Сирии. Там, в суровых условиях доказал высокую эффективность и надежность. В строю ВКС России сегодня более 60 таких машин. Значителен интерес со стороны зарубежных заказчиков: Китай приобрел 24 единицы Су-35, Индонезия заказала 11 самолетов, не считая контрактов Алжира и Египта. Ранее, на авиасалоне в Ле-Бурже после демонстрации фигуры плоского вращения на месте без потери высоты российский истребитель Су-35С сравнили с НЛО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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