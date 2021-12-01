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МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте
МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте
Мужчина отправился на охоту и пропал в окрестностях Ткуарчала. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T19:55+0300
2021-12-01T19:55+0300
2021-12-01T20:04+0300
в абхазии
происшествия
ткуарчальский район
мчс абхазии
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Ткуарчала, ушедшего на охоту и пропавшего в окрестностях города.Днем 30 ноября в ведомство поступил сигнал о помощи в поисках пропавшего.Поисковые группы были усилены дополнительным личным составом. Всего в операции задействованы полтора десятка человек. Найти мужчину пока не удалось, поиски осложняются погодными условиями – дождем с мокрым снегом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/glava-mchs-abkhazii-lev-kvitsiniya-rasskazal-o-rabote-vedostva-1036289752.html
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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии
МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте
19:55 01.12.2021 (обновлено: 20:04 01.12.2021)
Мужчина отправился на охоту и пропал в окрестностях Ткуарчала.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Ткуарчала, ушедшего на охоту и пропавшего в окрестностях города.
Днем 30 ноября в ведомство поступил сигнал о помощи в поисках пропавшего.
Была сформирована и выслана на место поисковая группа. Уже 1 декабря на вертолете Ми-2 МЧС Абхазии территорию облетел глава ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния.
Поисковые группы были усилены дополнительным личным составом. Всего в операции задействованы полтора десятка человек.
Найти мужчину пока не удалось, поиски осложняются погодными условиями – дождем с мокрым снегом.