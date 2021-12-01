https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-zhitelya-tkuarchala-propavshego-na-okhote-1036557842.html

МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте

МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте

Мужчина отправился на охоту и пропал в окрестностях Ткуарчала. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T19:55+0300

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в абхазии

происшествия

ткуарчальский район

мчс абхазии

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Ткуарчала, ушедшего на охоту и пропавшего в окрестностях города.Днем 30 ноября в ведомство поступил сигнал о помощи в поисках пропавшего.Поисковые группы были усилены дополнительным личным составом. Всего в операции задействованы полтора десятка человек. Найти мужчину пока не удалось, поиски осложняются погодными условиями – дождем с мокрым снегом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/glava-mchs-abkhazii-lev-kvitsiniya-rasskazal-o-rabote-vedostva-1036289752.html

ткуарчальский район

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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии