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Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T10:15+0300
2021-12-01T10:15+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.Москва попала на высокие позиции благодаря почти 160 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, таких как алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Еще одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты.Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/virusolog-dal-prognoz-dinamiki-zabolevaemosti-koronavirusom--1036520538.html
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в мире, россия, москва, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
10:15 01.12.2021 (обновлено: 10:17 01.12.2021)
Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.
Москва занимает третье в мире место в рейтинге антиковидных инноваций, уступая лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско. Пятерку замыкают Бостон и Лондон.
Москва попала на высокие позиции благодаря почти 160 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, таких как алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.
Еще одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты.
Большую роль сыграли и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии: проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.
Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.