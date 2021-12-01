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Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.Москва попала на высокие позиции благодаря почти 160 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, таких как алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Еще одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты.Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.
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в мире, россия, москва, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций

10:15 01.12.2021 (обновлено: 10:17 01.12.2021)
© Sputnik / Владимир АстапковичМеждународный деловой центр "Москва-сити.
Международный деловой центр Москва-сити. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.
Москва занимает третье в мире место в рейтинге антиковидных инноваций, уступая лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско. Пятерку замыкают Бостон и Лондон.
Москва попала на высокие позиции благодаря почти 160 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, таких как алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.
Чепурнов - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
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Еще одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты.
Большую роль сыграли и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии: проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.
Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.
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