https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/moskva-stala-pervoy-v-evrope-i-tretey-v-mire-v-reytinge-antikovidnykh-innovatsiy-1036547477.html

Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций

Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций

Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T10:15+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.Москва попала на высокие позиции благодаря почти 160 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, таких как алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Еще одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты.Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/virusolog-dal-prognoz-dinamiki-zabolevaemosti-koronavirusom--1036520538.html

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в мире, россия, москва, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19