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https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/nakhodivshegosya-v-begakh-22-goda-i-skryvavshegosya-v-abkhazii-prestupnika-zaderzhali-v-sochi-1036548194.html
Находившегося в бегах 22 года и скрывавшегося в Абхазии преступника задержали в Сочи
Находившегося в бегах 22 года и скрывавшегося в Абхазии преступника задержали в Сочи
Мужчина скрывался от правоохранительных органов России с 1999 года. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T11:35+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Оперативники Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали мужчину, который находился в бегах 22 года. Об этом сообщается на сайте ФСИН России. Отмечается, что уроженец города Кириши Ленинградской области 22 года назад, будучи должностным лицом, совершил два преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков. По итогам предварительного следствия в 1999 году его освободили из-под стражи под залог и мужчина скрылся.29 сентября 2008 года приговором Киришского городского суда Ленинградской области преступника осудили заочно, назначив наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на Виноградной улице в Сочи в конце ноября этого года. Его личность подтвердила проверка по отпечаткам пальцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211004/Nakhodivshegosya-v-rozyske-za-ubiystvo-zaderzhali-pri-popytke-vekhat-v-Abkhaziyu-1033338054.html
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сочи, преступники, абхазия

Находившегося в бегах 22 года и скрывавшегося в Абхазии преступника задержали в Сочи

11:35 01.12.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Мужчина скрывался от правоохранительных органов России с 1999 года.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Оперативники Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали мужчину, который находился в бегах 22 года. Об этом сообщается на сайте ФСИН России.
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Отмечается, что уроженец города Кириши Ленинградской области 22 года назад, будучи должностным лицом, совершил два преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков.
По итогам предварительного следствия в 1999 году его освободили из-под стражи под залог и мужчина скрылся.
Беглец изготовил поддельный паспорт на имя другого человека и проживал в Абхазии, а последние шесть лет – в Краснодарском крае.
29 сентября 2008 года приговором Киришского городского суда Ленинградской области преступника осудили заочно, назначив наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на Виноградной улице в Сочи в конце ноября этого года. Его личность подтвердила проверка по отпечаткам пальцев.
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