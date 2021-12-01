Пресс-центр Sputnik Абхазия возглавил Инал Лазба

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Инал Лазба назначен руководителем Мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия. Инал Лазба считает, что пресс-центр Sputnik из сугубо информационной площадки должен развиться в платформу для обмена экспертными мнениями по самому широкому спектру вопросов, а его технические возможности уже сегодня позволяют не ограничиваться исключительно территорией Абхазии, а приглашать к диалогу людей практически из любой точки планеты. На базе пресс-центра в Сухуме будет возобновлено проведение модулей международного просветительского проекта SputnikPro как для представителей профессионального журналистского сообщества, так и для начинающих журналистов. “Проект востребован в странах, где работает Sputnik. В Абхазии в его рамках была открыта "Школа молодого журналиста". Но из-за ситуации с коронавирусом проект был приостановлен. Теперь мы снова возвращаемся в SputnikPro. Он будет проходить в онлайн и офлайн. Для Абхазии этот проект очень актуален. Все медиа в республике сталкиваются с проблемой подготовки профессиональных журналистских кадров. Sputnik Абхазия не исключение, и мы занимались этим направлением задолго до появления глобального проекта. За 7 лет Sputnik Абхазия подготовил немало журналистов, которые сегодня успешно работают в различных медиа Абхазии. Это, я считаю, одним из самых весомых вкладов Sputnik в развитие информационных ресурсов в Абхазии", - сказал Инал Лазба. Мультимедийный пресс-центр Sputnik в Республике Абхазия находится в Сухуме на ул. Пушкина, д.16 (бизнес-центр "Гудоу-плаза" ). Это современная мультимедийная площадка, оснащение которой позволяет проводить мероприятия самого разного формата: от прямых трансляций до видеомостов с различными точками мира. В распоряжении гостей и журналистов комфортный пресс-зал, сеть WiFi, звуковое и видеооборудование.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Инал Лазба назначен руководителем Мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия.
Инал Лазба знаком с работой агентства не понаслышке. Его стараниями в 2014 году было открыто представительство МИА "Россия сегодня" в Абхазии и он стал первым руководителем Sputnik Абхазия. Очень рад, что Инал принял решение войти вновь в нашу команду. Уверен, что с его приходом в работе пресс-центра наступят кардинальные изменения и появятся новые проекты.
Инал Лазба считает, что пресс-центр Sputnik из сугубо информационной площадки должен развиться в платформу для обмена экспертными мнениями по самому широкому спектру вопросов, а его технические возможности уже сегодня позволяют не ограничиваться исключительно территорией Абхазии, а приглашать к диалогу людей практически из любой точки планеты.
С учетом широких взаимных контактов на общественном и правительственном уровне между Абхазией и Россией, наш пресс-центр готов предоставить дополнительные коммуникационные возможности для международного общения по актуальным темам сотрудничества. Мы будем усиливать работу в этом направлении.
Инал Лазба
руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия
На базе пресс-центра в Сухуме будет возобновлено проведение модулей международного просветительского проекта SputnikPro как для представителей профессионального журналистского сообщества, так и для начинающих журналистов.
“Проект востребован в странах, где работает Sputnik. В Абхазии в его рамках была открыта "Школа молодого журналиста". Но из-за ситуации с коронавирусом проект был приостановлен. Теперь мы снова возвращаемся в SputnikPro. Он будет проходить в онлайн и офлайн. Для Абхазии этот проект очень актуален. Все медиа в республике сталкиваются с проблемой подготовки профессиональных журналистских кадров. Sputnik Абхазия не исключение, и мы занимались этим направлением задолго до появления глобального проекта. За 7 лет Sputnik Абхазия подготовил немало журналистов, которые сегодня успешно работают в различных медиа Абхазии. Это, я считаю, одним из самых весомых вкладов Sputnik в развитие информационных ресурсов в Абхазии", - сказал Инал Лазба.
Биография Инала Лазба
Инал Лазба родился 17 августа 1987 года. Специалист в области международных отношений. Окончил Абхазский госуниверситет с красным дипломом.
Руководил работой информационных порталов Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и Музея боевой Славы. Работал в МИД, входил в состав делегации Абхазии на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
В 2014 году возглавил Sputnik Абхазия. В 2017 году перешел на должность замгендиректора Абхазской гостелерадиокомпании. После в течение 3 лет был директором филиала "Энергосбыт" "Черноморэнерго".
Мультимедийный пресс-центр Sputnik в Республике Абхазия находится в Сухуме на ул. Пушкина, д.16 (бизнес-центр "Гудоу-плаза" ). Это современная мультимедийная площадка, оснащение которой позволяет проводить мероприятия самого разного формата: от прямых трансляций до видеомостов с различными точками мира. В распоряжении гостей и журналистов комфортный пресс-зал, сеть WiFi, звуковое и видеооборудование.