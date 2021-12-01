https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/press-tsentr-sputnik-abkhaziya-vozglavil-inal-lazba--1036550161.html

Пресс-центр Sputnik Абхазия возглавил Инал Лазба

Пресс-центр Sputnik Абхазия возглавил Инал Лазба

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Инал Лазба назначен руководителем Мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T12:55+0300

2021-12-01T12:55+0300

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в абхазии

инал лазба

абхазия

пресс-центр

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Инал Лазба назначен руководителем Мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия. Инал Лазба считает, что пресс-центр Sputnik из сугубо информационной площадки должен развиться в платформу для обмена экспертными мнениями по самому широкому спектру вопросов, а его технические возможности уже сегодня позволяют не ограничиваться исключительно территорией Абхазии, а приглашать к диалогу людей практически из любой точки планеты. На базе пресс-центра в Сухуме будет возобновлено проведение модулей международного просветительского проекта SputnikPro как для представителей профессионального журналистского сообщества, так и для начинающих журналистов. “Проект востребован в странах, где работает Sputnik. В Абхазии в его рамках была открыта "Школа молодого журналиста". Но из-за ситуации с коронавирусом проект был приостановлен. Теперь мы снова возвращаемся в SputnikPro. Он будет проходить в онлайн и офлайн. Для Абхазии этот проект очень актуален. Все медиа в республике сталкиваются с проблемой подготовки профессиональных журналистских кадров. Sputnik Абхазия не исключение, и мы занимались этим направлением задолго до появления глобального проекта. За 7 лет Sputnik Абхазия подготовил немало журналистов, которые сегодня успешно работают в различных медиа Абхазии. Это, я считаю, одним из самых весомых вкладов Sputnik в развитие информационных ресурсов в Абхазии", - сказал Инал Лазба. Мультимедийный пресс-центр Sputnik в Республике Абхазия находится в Сухуме на ул. Пушкина, д.16 (бизнес-центр "Гудоу-плаза" ). Это современная мультимедийная площадка, оснащение которой позволяет проводить мероприятия самого разного формата: от прямых трансляций до видеомостов с различными точками мира. В распоряжении гостей и журналистов комфортный пресс-зал, сеть WiFi, звуковое и видеооборудование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/rukovoditel-sputnik-abkhaziya-voshel-v-prezidium-soyuza-zhurnalistov-1036418874.html

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