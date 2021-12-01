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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона и холодной массы воздуха. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T13:50+0300
2021-12-01T13:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В четверг, 2 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами порывы от 13 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 декабря

13:50 01.12.2021
CC0 / / Прогноз погоды
Прогноз погоды - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
CC0 / /
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона и холодной массы воздуха.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В четверг, 2 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня временами дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами порывы от 13 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70 - 90%.
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