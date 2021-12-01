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Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток
Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе... 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T15:50+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот., пишет РИА Новости. "Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", - сказал Путин.При этом он отметил, что все озабоченности России по расширению НАТО на Восток продолжают игнорировать. Путин добавил, что стране нужны "именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/udar-s-dvukh-napravleniy-chto-pentagon-zateyal-u-granits-rossii-1036474982.html
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россия, владимир путин, нато

Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток

15:50 01.12.2021 (обновлено: 15:59 01.12.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" А. Богинским
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с генеральным директором холдинга Вертолеты России А. Богинским - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот., пишет РИА Новости.
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"Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", - сказал Путин.
При этом он отметил, что все озабоченности России по расширению НАТО на Восток продолжают игнорировать. Путин добавил, что стране нужны "именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".
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