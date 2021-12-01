https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/putin-rossiya-nastaivaet-na-nedopustimosti-rasshireniya-nato-na-vostok-1036552780.html

Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток

Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе... 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T15:50+0300

2021-12-01T15:50+0300

2021-12-01T15:59+0300

россия

владимир путин

нато

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот., пишет РИА Новости. "Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации", - сказал Путин.При этом он отметил, что все озабоченности России по расширению НАТО на Восток продолжают игнорировать. Путин добавил, что стране нужны "именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/udar-s-dvukh-napravleniy-chto-pentagon-zateyal-u-granits-rossii-1036474982.html

россия

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россия, владимир путин, нато