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"Удар с двух направлений": что Пентагон затеял у границ России
"Удар с двух направлений": что Пентагон затеял у границ России
Вашингтон повышает ставки в противостоянии с Москвой, пишет автор РИА Новости. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T12:15+0300
2021-11-25T14:07+0300
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. На днях министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на резкий рост активности стратегической авиации США. Заявление прозвучало на фоне все более острых антироссийских высказываний. Зачем за океаном продолжают подливать масло в огонь, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости."Ядерная" тренировкаАмериканские "стратеги" B-1B и B-52 наведываются к нашим границам не просто так: по словам Шойгу, летчики отрабатывают применение крылатых ракет и учатся бить по целям в глубине российской территории. Тренируются крайне интенсивно: в этом месяце такие полеты выполняли около 30 раз, в 2,5 раза чаще, чем в прошлом ноябре.Это говорит только об одном: Пентагон старается подготовить как можно больше экипажей стратегических бомбардировщиков к потенциальному вооруженному конфликту с Москвой.Тому же были посвящены и недавние учения Global Thunder. Шойгу сообщил, что сразу десять самолетов отработали ядерные удары по России одновременно с запада и востока. Маневрировали всего в 20 километрах от государственной границы. Впрочем, в случае реальной войны их вряд ли бы подпустили так близко.Чувствительный ударАмериканцы и не думают скрывать, против кого действует их авиация. В конце октября, сразу после пролета пары B-1B вдоль побережья Крыма, в издании Forbes разъяснили: "стратеги" отрабатывают новую задачу — уничтожение Балтийского и Черноморского флотов противокорабельными ракетами LRASM. А в ноябре журнал Popular Mechanics уточнил, что истребители пятого поколения F-35 вооружат термоядерными бомбами B61-12 для ударов по командным пунктам российских РВСН."Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития вооруженных сил, — отметил Сергей Шойгу. — Главные приоритеты — повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания".В середине ноября Россия испытала противоспутниковое оружие. Минобороны отчиталось об успешном уничтожении неназванной ракетой космического аппарата "Целина-Д", находившегося на орбите с 1982-го. Американцы возмутились. Официальные лица наперебой обвиняли Москву в милитаризации космоса и создании угрозы для Международной космической станции. Столь нервная реакция вызвана тем, что в Вашингтоне переживают за свою спутниковую группировку, на которую завязаны все войска НАТО, в том числе — стратегическая авиация.Информационный "навал"Помимо военных приготовлений, Запад ведет против России активную информационную кампанию. Собственно, так продолжается с 2014-го, но после визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину это уже превратилось в настоящую истерику. Западные СМИ и политики ежедневно обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Спусковым крючком для этого "навала" послужил откровенный вброс издания Politico в конце октября.Командование ВСУ поначалу опровергало эту информацию, уверяя, что разведка не фиксирует концентрации российских войск. Но позже Киев, видимо, получил из Вашингтона новые указания. И украинские СМИ принялись повторять за западными кураторами мантру о скором российском вторжении. Называли даже даты: католическое Рождество или конец января — начало февраля."Антироссийская и антикитайская риторика в США и странах НАТО в последнее время совершенно запредельная, — говорит политолог-американист Сергей Судаков. — Тому есть ряд причин. Во-первых, из-за пандемии коронавируса меняются экономические модели: ковид больно ударил по США. Во-вторых, бегство американцев из Афганистана после 20 лет войны показало миру, что Вашингтон не всемогущ. Белому дому все сложнее сохранять гегемонию на международной арене, основанную главным образом на страхе и политическом давлении. Авторитет США уже не так высок, как два года назад. Поэтому власти и спецслужбы сосредоточились на создании образа внешнего врага, якобы угрожающего миропорядку".Ключевая для Вашингтона фигура на шахматной доске — Украина. Киев упорно подталкивают к силовому решению проблемы Донбасса. С единственной целью: втянуть Россию в войну, а затем обвинить Кремль в агрессии и обложить новыми санкциями. Эндшпиль этой геополитической "партии", скорее всего, разыграют в ближайшие месяцы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/darmava-o-prebyvanii-korabley-nato-v-chernom-more-razvedka-i-proverka-zaschity-poberezhya-1036358781.html
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политика, россия, нато, сша

"Удар с двух направлений": что Пентагон затеял у границ России

12:15 25.11.2021 (обновлено: 14:07 25.11.2021)
© Foto / Тайлер ХармонУланы B-1B ВВС США из 37-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи 28-го бомбардировочного крыла готовятся к приземлению на авиабазе морской пехоты Ивакуни, Япония
Уланы B-1B ВВС США из 37-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи 28-го бомбардировочного крыла готовятся к приземлению на авиабазе морской пехоты Ивакуни, Япония - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Foto / Тайлер Хармон
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Вашингтон повышает ставки в противостоянии с Москвой, пишет автор РИА Новости.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. На днях министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на резкий рост активности стратегической авиации США. Заявление прозвучало на фоне все более острых антироссийских высказываний. Зачем за океаном продолжают подливать масло в огонь, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.
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Дармава о внеплановых учениях НАТО в Черном море: разведка защиты побережья
16 ноября, 16:15

"Ядерная" тренировка

Американские "стратеги" B-1B и B-52 наведываются к нашим границам не просто так: по словам Шойгу, летчики отрабатывают применение крылатых ракет и учатся бить по целям в глубине российской территории. Тренируются крайне интенсивно: в этом месяце такие полеты выполняли около 30 раз, в 2,5 раза чаще, чем в прошлом ноябре.
Это говорит только об одном: Пентагон старается подготовить как можно больше экипажей стратегических бомбардировщиков к потенциальному вооруженному конфликту с Москвой.
Тому же были посвящены и недавние учения Global Thunder. Шойгу сообщил, что сразу десять самолетов отработали ядерные удары по России одновременно с запада и востока. Маневрировали всего в 20 километрах от государственной границы. Впрочем, в случае реальной войны их вряд ли бы подпустили так близко.
"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", — подчеркнул министр.

Чувствительный удар

Американцы и не думают скрывать, против кого действует их авиация. В конце октября, сразу после пролета пары B-1B вдоль побережья Крыма, в издании Forbes разъяснили: "стратеги" отрабатывают новую задачу — уничтожение Балтийского и Черноморского флотов противокорабельными ракетами LRASM. А в ноябре журнал Popular Mechanics уточнил, что истребители пятого поколения F-35 вооружат термоядерными бомбами B61-12 для ударов по командным пунктам российских РВСН.
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"Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития вооруженных сил, — отметил Сергей Шойгу. — Главные приоритеты — повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания".
В середине ноября Россия испытала противоспутниковое оружие. Минобороны отчиталось об успешном уничтожении неназванной ракетой космического аппарата "Целина-Д", находившегося на орбите с 1982-го. Американцы возмутились. Официальные лица наперебой обвиняли Москву в милитаризации космоса и создании угрозы для Международной космической станции. Столь нервная реакция вызвана тем, что в Вашингтоне переживают за свою спутниковую группировку, на которую завязаны все войска НАТО, в том числе — стратегическая авиация.

Информационный "навал"

Помимо военных приготовлений, Запад ведет против России активную информационную кампанию. Собственно, так продолжается с 2014-го, но после визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину это уже превратилось в настоящую истерику. Западные СМИ и политики ежедневно обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Спусковым крючком для этого "навала" послужил откровенный вброс издания Politico в конце октября.
Кремль якобы разворачивает войска для полномасштабного наступления. Местом сосредоточения боевой техники и личного состава журналисты назвали Ельню в Смоленской области. Правда, не уточнили, что оттуда до Украины более 250 километров по прямой.
Командование ВСУ поначалу опровергало эту информацию, уверяя, что разведка не фиксирует концентрации российских войск. Но позже Киев, видимо, получил из Вашингтона новые указания. И украинские СМИ принялись повторять за западными кураторами мантру о скором российском вторжении. Называли даже даты: католическое Рождество или конец января — начало февраля.
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"Антироссийская и антикитайская риторика в США и странах НАТО в последнее время совершенно запредельная, — говорит политолог-американист Сергей Судаков. — Тому есть ряд причин. Во-первых, из-за пандемии коронавируса меняются экономические модели: ковид больно ударил по США. Во-вторых, бегство американцев из Афганистана после 20 лет войны показало миру, что Вашингтон не всемогущ. Белому дому все сложнее сохранять гегемонию на международной арене, основанную главным образом на страхе и политическом давлении. Авторитет США уже не так высок, как два года назад. Поэтому власти и спецслужбы сосредоточились на создании образа внешнего врага, якобы угрожающего миропорядку".
По словам эксперта, последними действиями и высказываниями американцы хотят продемонстрировать союзникам готовность вступить в конфликт с крупными мировыми державами. И тем самым застолбить за собой привычную роль лидера планетарного масштаба. Но пока, уверен Судаков, это лишь бряцанье оружием. "Белый дом не готов к полномасштабной войне с Россией. Нам все-таки есть чем ответить, да так, что мало не покажется", — указывает он. Но военные провокации на российских границах очень вероятны.
Ключевая для Вашингтона фигура на шахматной доске — Украина. Киев упорно подталкивают к силовому решению проблемы Донбасса. С единственной целью: втянуть Россию в войну, а затем обвинить Кремль в агрессии и обложить новыми санкциями. Эндшпиль этой геополитической "партии", скорее всего, разыграют в ближайшие месяцы.
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