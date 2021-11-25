https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/udar-s-dvukh-napravleniy-chto-pentagon-zateyal-u-granits-rossii-1036474982.html

"Удар с двух направлений": что Пентагон затеял у границ России

"Удар с двух направлений": что Пентагон затеял у границ России

Вашингтон повышает ставки в противостоянии с Москвой, пишет автор РИА Новости. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T12:15+0300

2021-11-25T12:15+0300

2021-11-25T14:07+0300

политика

россия

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/19/1036478329_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_f212977efa110925a818714159475f4f.jpg

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. На днях министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на резкий рост активности стратегической авиации США. Заявление прозвучало на фоне все более острых антироссийских высказываний. Зачем за океаном продолжают подливать масло в огонь, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости."Ядерная" тренировкаАмериканские "стратеги" B-1B и B-52 наведываются к нашим границам не просто так: по словам Шойгу, летчики отрабатывают применение крылатых ракет и учатся бить по целям в глубине российской территории. Тренируются крайне интенсивно: в этом месяце такие полеты выполняли около 30 раз, в 2,5 раза чаще, чем в прошлом ноябре.Это говорит только об одном: Пентагон старается подготовить как можно больше экипажей стратегических бомбардировщиков к потенциальному вооруженному конфликту с Москвой.Тому же были посвящены и недавние учения Global Thunder. Шойгу сообщил, что сразу десять самолетов отработали ядерные удары по России одновременно с запада и востока. Маневрировали всего в 20 километрах от государственной границы. Впрочем, в случае реальной войны их вряд ли бы подпустили так близко.Чувствительный ударАмериканцы и не думают скрывать, против кого действует их авиация. В конце октября, сразу после пролета пары B-1B вдоль побережья Крыма, в издании Forbes разъяснили: "стратеги" отрабатывают новую задачу — уничтожение Балтийского и Черноморского флотов противокорабельными ракетами LRASM. А в ноябре журнал Popular Mechanics уточнил, что истребители пятого поколения F-35 вооружат термоядерными бомбами B61-12 для ударов по командным пунктам российских РВСН."Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития вооруженных сил, — отметил Сергей Шойгу. — Главные приоритеты — повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания".В середине ноября Россия испытала противоспутниковое оружие. Минобороны отчиталось об успешном уничтожении неназванной ракетой космического аппарата "Целина-Д", находившегося на орбите с 1982-го. Американцы возмутились. Официальные лица наперебой обвиняли Москву в милитаризации космоса и создании угрозы для Международной космической станции. Столь нервная реакция вызвана тем, что в Вашингтоне переживают за свою спутниковую группировку, на которую завязаны все войска НАТО, в том числе — стратегическая авиация.Информационный "навал"Помимо военных приготовлений, Запад ведет против России активную информационную кампанию. Собственно, так продолжается с 2014-го, но после визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину это уже превратилось в настоящую истерику. Западные СМИ и политики ежедневно обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Спусковым крючком для этого "навала" послужил откровенный вброс издания Politico в конце октября.Командование ВСУ поначалу опровергало эту информацию, уверяя, что разведка не фиксирует концентрации российских войск. Но позже Киев, видимо, получил из Вашингтона новые указания. И украинские СМИ принялись повторять за западными кураторами мантру о скором российском вторжении. Называли даже даты: католическое Рождество или конец января — начало февраля."Антироссийская и антикитайская риторика в США и странах НАТО в последнее время совершенно запредельная, — говорит политолог-американист Сергей Судаков. — Тому есть ряд причин. Во-первых, из-за пандемии коронавируса меняются экономические модели: ковид больно ударил по США. Во-вторых, бегство американцев из Афганистана после 20 лет войны показало миру, что Вашингтон не всемогущ. Белому дому все сложнее сохранять гегемонию на международной арене, основанную главным образом на страхе и политическом давлении. Авторитет США уже не так высок, как два года назад. Поэтому власти и спецслужбы сосредоточились на создании образа внешнего врага, якобы угрожающего миропорядку".Ключевая для Вашингтона фигура на шахматной доске — Украина. Киев упорно подталкивают к силовому решению проблемы Донбасса. С единственной целью: втянуть Россию в войну, а затем обвинить Кремль в агрессии и обложить новыми санкциями. Эндшпиль этой геополитической "партии", скорее всего, разыграют в ближайшие месяцы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/darmava-o-prebyvanii-korabley-nato-v-chernom-more-razvedka-i-proverka-zaschity-poberezhya-1036358781.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rossiyskie-istrebiteli-otrabotali-udary-po-korablyam-v-chernom-more-1036470716.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, нато, сша