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Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме
Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме
Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T17:15+0300
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Сухумскую горскую школу №10 имени Нестора Лакоба.Министр поздравил директора школы Аиду Кварчелия с днем рождения и встретился со своей первой учительницей Ларисой Кварчия.Накануне Инал Ардзинба передал школе комплект компьютерной техники и проектор для демонстрации наглядных материалов.Компьютерами оборудуют класс информатики и проведут туда кабельный интернет."У нас здесь были компьютеры, но, все-таки технологии развиваются и новые компьютеры всегда полезны. Думаю, в каждом классе есть ребята, которые собираются дальше изучать информационные технологии, поэтому подарок нам очень пригодится", - считает ученик десятого класса Лаша Зухба.Инал Ардзинба выпускник Сухумской горской школу №10 имени Нестора Лакоба.17 ноября 2021 года Ардзинба возглавил Министерство иностранных дел Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/sergey-lavrov-pozdravil-inala-ardzinba-s-naznacheniem-na-post-glavy-mid-abkhazii-1036433465.html
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мид абхазии, инал ардзинба, сухум

Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме

17:15 02.12.2021 (обновлено: 17:53 02.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Сухумскую горскую школу №10 имени Нестора Лакоба.
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22 ноября, 09:15
Министр поздравил директора школы Аиду Кварчелия с днем рождения и встретился со своей первой учительницей Ларисой Кварчия.
Накануне Инал Ардзинба передал школе комплект компьютерной техники и проектор для демонстрации наглядных материалов.

"Все время писать мелом или показывать картинки неудобно и отнимает время. А здесь нужно только включить и дети видят все, что хочется им показать", - сказала учительница Лариса Кварчия.

Компьютерами оборудуют класс информатики и проведут туда кабельный интернет.
"У нас здесь были компьютеры, но, все-таки технологии развиваются и новые компьютеры всегда полезны. Думаю, в каждом классе есть ребята, которые собираются дальше изучать информационные технологии, поэтому подарок нам очень пригодится", - считает ученик десятого класса Лаша Зухба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
Инал Ардзинба выпускник Сухумской горской школу №10 имени Нестора Лакоба.
17 ноября 2021 года Ардзинба возглавил Министерство иностранных дел Абхазии.
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