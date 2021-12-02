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Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме
17:15 02.12.2021 (обновлено: 17:53 02.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
© Sputnik / Томас Тхайцук
Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Сухумскую горскую школу №10 имени Нестора Лакоба.
Министр поздравил директора школы Аиду Кварчелия с днем рождения и встретился со своей первой учительницей Ларисой Кварчия.
Накануне Инал Ардзинба передал школе комплект компьютерной техники и проектор для демонстрации наглядных материалов.
"Все время писать мелом или показывать картинки неудобно и отнимает время. А здесь нужно только включить и дети видят все, что хочется им показать", - сказала учительница Лариса Кварчия.
Компьютерами оборудуют класс информатики и проведут туда кабельный интернет.
"У нас здесь были компьютеры, но, все-таки технологии развиваются и новые компьютеры всегда полезны. Думаю, в каждом классе есть ребята, которые собираются дальше изучать информационные технологии, поэтому подарок нам очень пригодится", - считает ученик десятого класса Лаша Зухба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
Инал Ардзинба выпускник Сухумской горской школу №10 имени Нестора Лакоба.
17 ноября 2021 года Ардзинба возглавил Министерство иностранных дел Абхазии.