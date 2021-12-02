https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/ministr-inostrannykh-del-ardzinba-posetil-svoyu-shkolu-v-sukhume-1036568018.html

Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме

Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме

Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T17:15+0300

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Сухумскую горскую школу №10 имени Нестора Лакоба.Министр поздравил директора школы Аиду Кварчелия с днем рождения и встретился со своей первой учительницей Ларисой Кварчия.Накануне Инал Ардзинба передал школе комплект компьютерной техники и проектор для демонстрации наглядных материалов.Компьютерами оборудуют класс информатики и проведут туда кабельный интернет."У нас здесь были компьютеры, но, все-таки технологии развиваются и новые компьютеры всегда полезны. Думаю, в каждом классе есть ребята, которые собираются дальше изучать информационные технологии, поэтому подарок нам очень пригодится", - считает ученик десятого класса Лаша Зухба.Инал Ардзинба выпускник Сухумской горской школу №10 имени Нестора Лакоба.17 ноября 2021 года Ардзинба возглавил Министерство иностранных дел Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/sergey-lavrov-pozdravil-inala-ardzinba-s-naznacheniem-na-post-glavy-mid-abkhazii-1036433465.html

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