https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/naznachen-zamestitel-ministra-vnutrennikh-del-abkhazii-1036569817.html

Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии

Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии

Пост главы МВД Абхазии покинул Дмитрий Дбар, который указом президента назначен начальником Государственной службы охраны Абхазии. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T19:35+0300

2021-12-02T19:35+0300

2021-12-02T22:12+0300

в абхазии

мвд абхазии

александр анкваб

дмитрий дбар

кабмин абхазии

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Зураб Зантария назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб.Зураб Зантария возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, указом президента Аслана Бжания от 29 ноября он был освобожден от должности. Распоряжением Кабмина также освобожден от должности замминистра внутренних дел в связи с переходом на другую работу Беслан Чкадуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html

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мвд абхазии, александр анкваб, дмитрий дбар, кабмин абхазии