https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/naznachen-zamestitel-ministra-vnutrennikh-del-abkhazii-1036569817.html
Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
Пост главы МВД Абхазии покинул Дмитрий Дбар, который указом президента назначен начальником Государственной службы охраны Абхазии. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T19:35+0300
2021-12-02T19:35+0300
2021-12-02T22:12+0300
в абхазии
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александр анкваб
дмитрий дбар
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Зураб Зантария назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб.Зураб Зантария возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, указом президента Аслана Бжания от 29 ноября он был освобожден от должности. Распоряжением Кабмина также освобожден от должности замминистра внутренних дел в связи с переходом на другую работу Беслан Чкадуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html
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мвд абхазии, александр анкваб, дмитрий дбар, кабмин абхазии
Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
19:35 02.12.2021 (обновлено: 22:12 02.12.2021)
Пост главы МВД Абхазии покинул Дмитрий Дбар, который указом президента назначен начальником Государственной службы охраны Абхазии.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik
. Зураб Зантария назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, соответствующее распоряжение
подписал премьер-министр Александр Анкваб.
Зураб Зантария возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, указом президента Аслана Бжания от 29 ноября он был освобожден от должности.
Распоряжением Кабмина также освобожден от должности замминистра внутренних дел в связи с переходом на другую работу Беслан Чкадуа.