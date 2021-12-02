Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/naznachen-zamestitel-ministra-vnutrennikh-del-abkhazii-1036569817.html
Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
Пост главы МВД Абхазии покинул Дмитрий Дбар, который указом президента назначен начальником Государственной службы охраны Абхазии. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T19:35+0300
2021-12-02T22:12+0300
в абхазии
мвд абхазии
александр анкваб
дмитрий дбар
кабмин абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103004/59/1030045944_0:13:1620:924_1920x0_80_0_0_f6ebc7b0c98c08db07f424ccc301347e.jpg
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Зураб Зантария назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб.Зураб Зантария возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, указом президента Аслана Бжания от 29 ноября он был освобожден от должности. Распоряжением Кабмина также освобожден от должности замминистра внутренних дел в связи с переходом на другую работу Беслан Чкадуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103004/59/1030045944_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e9207a9fa0c92c4631960a8fd77e2d01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, александр анкваб, дмитрий дбар, кабмин абхазии

Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии

19:35 02.12.2021 (обновлено: 22:12 02.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукМВД Абхазии
МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Пост главы МВД Абхазии покинул Дмитрий Дбар, который указом президента назначен начальником Государственной службы охраны Абхазии.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Зураб Зантария назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб.
Дмитрий Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
В Абхазии
Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
16:46
Зураб Зантария возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, указом президента Аслана Бжания от 29 ноября он был освобожден от должности.
Распоряжением Кабмина также освобожден от должности замминистра внутренних дел в связи с переходом на другую работу Беслан Чкадуа.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:47Глава МИД встретился с послом России в Абхазии
20:31Администрация президента: политическая борьба не должна строиться на спекуляциях
20:00Главный четверг: Барателия о мусорном полигоне в Гулрыпше, майнинге и оплате за свет
19:35Назначен заместитель министра внутренних дел Абхазии
19:15"Водоканал" сообщил об аварии на водоводе в Сухуме
18:45В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
17:45Определены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"
17:15Министр иностранных дел Ардзинба посетил свою школу в Сухуме
16:46Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
16:25Посольство России в Абхазии уточнило порядок выдачи виз некоторым иностранным гражданам
15:55Названа причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды
14:55"Ответит по полной": чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским
14:25Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
13:55Минздрав России продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
13:25Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
12:55Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года
12:25Отбор на поступление в Щепкинское училище начался в РУСДРАМе
11:25Миру предрекли новую холодную войну и гонку вооружений
10:56Турбаза: Агрба о потенциале Абхазии для привлечения туристов в межсезонье
10:20Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"