Названа причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды

"Из-за низкого напряжения насосные станции на Гумисте и в Келасуре не запускаются. Когда запускаются, вода заполняется насколько успевает, но потом опять выбивает. Это все из-за нехватки электроэнергии, все зависит от напряжения. Мы работы не ведем, никаких аварий у нас нет", - добавил он.