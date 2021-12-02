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Названа причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды
Названа причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды
Жители части Сухума остаются без подачи воды с утра 2 декабря. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T15:55+0300
2021-12-02T15:55+0300
2021-12-02T15:58+0300
водоснабжение
проблемы энергетической отрасли в абхазии
сухум
в абхазии
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Часть Сухума остается без воды из-за низкого напряжения на насосных станциях, объяснил Sputnik замначальника департамента столичного жилищно-коммунального хозяйства Руслан Авидзба.С утра 2 декабря без подачи воды остаются улицы Басария, Леона, Джонуа, Гулиа, Воронова и ряд других центральных улиц Сухума.В Абхазии действует график веерных отключений электроэнергии из-за возросшей нагрузки на все магистральные линии "Шешелети-1" и "Ачгуара".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/veer-nedovolstva-v-chernomorenergo-obyasnili-vvedenie-novogo-grafika-otklyucheniy-1036458730.html
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водоснабжение, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум
Названа причина, из-за которой часть Сухума осталась без воды
15:55 02.12.2021 (обновлено: 15:58 02.12.2021)
Жители части Сухума остаются без подачи воды с утра 2 декабря.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Часть Сухума остается без воды из-за низкого напряжения на насосных станциях, объяснил Sputnik замначальника департамента столичного жилищно-коммунального хозяйства Руслан Авидзба.
"Из-за низкого напряжения насосные станции на Гумисте и в Келасуре не запускаются. Когда запускаются, вода заполняется насколько успевает, но потом опять выбивает. Это все из-за нехватки электроэнергии, все зависит от напряжения. Мы работы не ведем, никаких аварий у нас нет", - добавил он.
С утра 2 декабря без подачи воды остаются улицы Басария, Леона, Джонуа, Гулиа, Воронова и ряд других центральных улиц Сухума.
В Абхазии действует график веерных отключений электроэнергии из-за возросшей нагрузки на все магистральные линии "Шешелети-1" и "Ачгуара".