https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/veer-nedovolstva-v-chernomorenergo-obyasnili-vvedenie-novogo-grafika-otklyucheniy-1036458730.html

Веер недовольства: в "Черноморэнерго" объяснили введение нового графика отключений

Веер недовольства: в "Черноморэнерго" объяснили введение нового графика отключений

"Черноморэнерго" ввело новый график отключений в Абхазии со вторника 23 ноября. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T20:20+0300

2021-11-23T20:20+0300

2021-11-23T20:51+0300

в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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О том, почему новый график отключений оказался непонятным для потребителей электроэнергии, кто его составлял, почему энергетикам приходится вводить дополнительные ограничения, читайте в материале Sputnik.SputnikНовый график отключений сложно понять обывателю из-за того, что он составляется инженерами для внутреннего пользования, объяснил заместитель главного инженера Черноморэнерго Саид Блабба.По его словам, абоненты хотят видеть график, в котором отражаются отключения по отдельным районам и улицам, но такое невозможно из-за того, что сама энергосистема устроена сложно.Энергетик подчеркнул, что дополнительные отключения - вынужденная мера, нагрузки возрастают, а линии не выдерживают. И потому происходят частые поломки.“Если бы мы мы не ввели дополнительные отключения, то система не выдержала бы, возможно, это привело бы к полной приостановке электропередачи. Отключения вводятся поочередно в разных районах для того, чтобы вовсе не остаться без света. Отключения - своего рода перезагрузка для линий, которые за это время восстанавливаются”, - пояснил он.Не по "вееру"Часто свет отключают и вне графика. Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" отмечает, что это происходит из-за аварий на линиях передач. А нагрузки вызваны работой криптоферм.“Раньше мы довольно неплохо переживали зиму. Да, бывали сложности, но с ними мы справлялись. С появлением майнинга энергосистема испытывает большие сложности. Если даже мы начнем получать переток из России, то наши линии попросту не смогут выдержать всю нагрузку. Как я вижу, большие нагрузки дает майнинг. Если брать соотношение между количеством потребляемой энергии и количеством населения, то нигде в мире больше нет такого. Мы потребляем столько же энергии, сколько потребляют города, в которых проживают до трех миллионов человек. Сегодня нет такого района, где, например, потребляли бы меньше электроэнергии. Если сравнивать с 2019 годом, то есть районы, в которых потребление электричества увеличилось в три-четыре раза. Больше всего нагрузки возросли в Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах и в городе Сухум”, - сказал он.Сотрудники "Черноморэнерго" совместно с Госстандартом и правоохранительными органами проводят инспекции по выявлению и отключению майнингового оборудования. Однако, как отмечает Блабба, эффекта пока не видно.Свет утекаетЕще одна проблема - это низкое напряжение электричества. Как пояснил Блабба, из-за больших нагрузок в "Черноморэнерго" приходится искусственно уменьшать напряжение.“Если таким путем не идти, то могут быть аварии на подстанциях и на линиях. Поэтому там, где большие нагрузки, напряжение низкое. Очень тяжелое состояние из-за ветхости энергосистемы, хоть и очень много уже сделано. Но этого недостаточно. Нужны большие вложения. Каждый год нагрузки возрастают, а энергосистема еще больше ветшает. А средств, которые вкладываются в систему, не так много”, - сказал Блабба.Из-за ветхости линий, по его словам, зачастую в процессе транспортировки электричества от электростанций к потребителям, в линиях передач происходят потери, которые в некоторых местах достигают 25%.

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии