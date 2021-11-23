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https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/veer-nedovolstva-v-chernomorenergo-obyasnili-vvedenie-novogo-grafika-otklyucheniy-1036458730.html
Веер недовольства: в "Черноморэнерго" объяснили введение нового графика отключений
Веер недовольства: в "Черноморэнерго" объяснили введение нового графика отключений
"Черноморэнерго" ввело новый график отключений в Абхазии со вторника 23 ноября. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T20:20+0300
2021-11-23T20:51+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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О том, почему новый график отключений оказался непонятным для потребителей электроэнергии, кто его составлял, почему энергетикам приходится вводить дополнительные ограничения, читайте в материале Sputnik.SputnikНовый график отключений сложно понять обывателю из-за того, что он составляется инженерами для внутреннего пользования, объяснил заместитель главного инженера Черноморэнерго Саид Блабба.По его словам, абоненты хотят видеть график, в котором отражаются отключения по отдельным районам и улицам, но такое невозможно из-за того, что сама энергосистема устроена сложно.Энергетик подчеркнул, что дополнительные отключения - вынужденная мера, нагрузки возрастают, а линии не выдерживают. И потому происходят частые поломки.“Если бы мы мы не ввели дополнительные отключения, то система не выдержала бы, возможно, это привело бы к полной приостановке электропередачи. Отключения вводятся поочередно в разных районах для того, чтобы вовсе не остаться без света. Отключения - своего рода перезагрузка для линий, которые за это время восстанавливаются”, - пояснил он.Не по "вееру"Часто свет отключают и вне графика. Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" отмечает, что это происходит из-за аварий на линиях передач. А нагрузки вызваны работой криптоферм.“Раньше мы довольно неплохо переживали зиму. Да, бывали сложности, но с ними мы справлялись. С появлением майнинга энергосистема испытывает большие сложности. Если даже мы начнем получать переток из России, то наши линии попросту не смогут выдержать всю нагрузку. Как я вижу, большие нагрузки дает майнинг. Если брать соотношение между количеством потребляемой энергии и количеством населения, то нигде в мире больше нет такого. Мы потребляем столько же энергии, сколько потребляют города, в которых проживают до трех миллионов человек. Сегодня нет такого района, где, например, потребляли бы меньше электроэнергии. Если сравнивать с 2019 годом, то есть районы, в которых потребление электричества увеличилось в три-четыре раза. Больше всего нагрузки возросли в Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах и в городе Сухум”, - сказал он.Сотрудники "Черноморэнерго" совместно с Госстандартом и правоохранительными органами проводят инспекции по выявлению и отключению майнингового оборудования. Однако, как отмечает Блабба, эффекта пока не видно.Свет утекаетЕще одна проблема - это низкое напряжение электричества. Как пояснил Блабба, из-за больших нагрузок в "Черноморэнерго" приходится искусственно уменьшать напряжение.“Если таким путем не идти, то могут быть аварии на подстанциях и на линиях. Поэтому там, где большие нагрузки, напряжение низкое. Очень тяжелое состояние из-за ветхости энергосистемы, хоть и очень много уже сделано. Но этого недостаточно. Нужны большие вложения. Каждый год нагрузки возрастают, а энергосистема еще больше ветшает. А средств, которые вкладываются в систему, не так много”, - сказал Блабба.Из-за ветхости линий, по его словам, зачастую в процессе транспортировки электричества от электростанций к потребителям, в линиях передач происходят потери, которые в некоторых местах достигают 25%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/chernomorenergo-vneslo-izmeneniya-v-grafik-otklyucheniy-elektroenergii--1036444912.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/takie-obstoyatelstva-blabba-o-podgotovke-abkhazskikh-energetikov-k-zime-1035874405.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ozgan-nazvala-obem-ezhesutochnogo-prevysheniya-potrebleniya-elektroenergii-1036441910.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/glava-sues-rasskazal-o-situatsii-s-energosnabzheniem-sukhuma-1036440751.html
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Веер недовольства: в "Черноморэнерго" объяснили введение нового графика отключений

20:20 23.11.2021 (обновлено: 20:51 23.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Черноморэнерго
Черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Черноморэнерго" ввело новый график отключений в Абхазии со вторника 23 ноября.
О том, почему новый график отключений оказался непонятным для потребителей электроэнергии, кто его составлял, почему энергетикам приходится вводить дополнительные ограничения, читайте в материале Sputnik.
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Новый график отключений сложно понять обывателю из-за того, что он составляется инженерами для внутреннего пользования, объяснил заместитель главного инженера Черноморэнерго Саид Блабба.
По его словам, абоненты хотят видеть график, в котором отражаются отключения по отдельным районам и улицам, но такое невозможно из-за того, что сама энергосистема устроена сложно.

“График составляется группой инженеров "Черноморэнерго" на внутренних заседаниях. Сложно понять график, потому что он больше понятен для инженеров. Для обычного человека понять график сложно. Возмущения людей понятны, но они хотят, чтобы графики составлялись так, чтобы расписывались отключения по улицам, по домам. Но сложность в том, что линии внутри Сухума расходятся, к тому же часто меняются фидера (распределительные сети - прим.) и подстанции, к которым та или иная часть города подсоединена. Сложно разобраться в энергосистеме, и объяснить обывателю доступным языком тоже очень сложно”, - отметил Блабба.

Энергетик подчеркнул, что дополнительные отключения - вынужденная мера, нагрузки возрастают, а линии не выдерживают. И потому происходят частые поломки.
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“Если бы мы мы не ввели дополнительные отключения, то система не выдержала бы, возможно, это привело бы к полной приостановке электропередачи. Отключения вводятся поочередно в разных районах для того, чтобы вовсе не остаться без света. Отключения - своего рода перезагрузка для линий, которые за это время восстанавливаются”, - пояснил он.

Не по "вееру"

Часто свет отключают и вне графика. Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" отмечает, что это происходит из-за аварий на линиях передач. А нагрузки вызваны работой криптоферм.
“Раньше мы довольно неплохо переживали зиму. Да, бывали сложности, но с ними мы справлялись. С появлением майнинга энергосистема испытывает большие сложности. Если даже мы начнем получать переток из России, то наши линии попросту не смогут выдержать всю нагрузку. Как я вижу, большие нагрузки дает майнинг. Если брать соотношение между количеством потребляемой энергии и количеством населения, то нигде в мире больше нет такого. Мы потребляем столько же энергии, сколько потребляют города, в которых проживают до трех миллионов человек. Сегодня нет такого района, где, например, потребляли бы меньше электроэнергии. Если сравнивать с 2019 годом, то есть районы, в которых потребление электричества увеличилось в три-четыре раза. Больше всего нагрузки возросли в Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах и в городе Сухум”, - сказал он.
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Сотрудники "Черноморэнерго" совместно с Госстандартом и правоохранительными органами проводят инспекции по выявлению и отключению майнингового оборудования. Однако, как отмечает Блабба, эффекта пока не видно.

“Инспекции проводят каждый день. У многих отобрали оборудование. Но несмотря на это, нагрузки остаются на прежнем уровне. Я не могу объяснить, как такое происходит. Такое ощущение будто устанавливают столько же, сколько и отключают”, - добавил Блабба.

Свет утекает

Еще одна проблема - это низкое напряжение электричества. Как пояснил Блабба, из-за больших нагрузок в "Черноморэнерго" приходится искусственно уменьшать напряжение.
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“Если таким путем не идти, то могут быть аварии на подстанциях и на линиях. Поэтому там, где большие нагрузки, напряжение низкое. Очень тяжелое состояние из-за ветхости энергосистемы, хоть и очень много уже сделано. Но этого недостаточно. Нужны большие вложения. Каждый год нагрузки возрастают, а энергосистема еще больше ветшает. А средств, которые вкладываются в систему, не так много”, - сказал Блабба.
Из-за ветхости линий, по его словам, зачастую в процессе транспортировки электричества от электростанций к потребителям, в линиях передач происходят потери, которые в некоторых местах достигают 25%.
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