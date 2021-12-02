https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/nazvany-vaktsiny-ot-covid-19-kotorye-mozhno-ispolzovat-odnovremenno-1036561033.html

Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно

Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно

Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не сможет переносить вирус. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T08:45+0300

2021-12-02T08:45+0300

2021-12-02T08:45+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, это безопасно для здоровья, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — сказал Гинцбург.Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, у нее минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он."Спутник Лайт" — четвертая из отечественных вакцин против коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/gintsburg-u-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-net-nikakikh-pobochnykh-effektov-1036350037.html

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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19