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Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно
Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно
Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не сможет переносить вирус. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T08:45+0300
2021-12-02T08:45+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, это безопасно для здоровья, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — сказал Гинцбург.Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, у нее минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он."Спутник Лайт" — четвертая из отечественных вакцин против коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/gintsburg-u-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-net-nikakikh-pobochnykh-effektov-1036350037.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно

08:45 02.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Казани
Вакцинация от Covid-19 в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не сможет переносить вирус.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, это безопасно для здоровья, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — сказал Гинцбург.
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов
16 ноября, 08:45
Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, у нее минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он.
"Спутник Лайт" — четвертая из отечественных вакцин против коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.
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