https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/nazvany-vaktsiny-ot-covid-19-kotorye-mozhno-ispolzovat-odnovremenno-1036561033.html
Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно
Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно
Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не сможет переносить вирус. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T08:45+0300
2021-12-02T08:45+0300
2021-12-02T08:45+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, это безопасно для здоровья, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — сказал Гинцбург.Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, у нее минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он."Спутник Лайт" — четвертая из отечественных вакцин против коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/gintsburg-u-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-net-nikakikh-pobochnykh-effektov-1036350037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Названы вакцины от COVID-19, которые можно использовать одновременно
Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не сможет переносить вирус.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik.
"Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, это безопасно для здоровья, заявил РИА Новости
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — сказал Гинцбург.
Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, у нее минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он.
"Спутник Лайт" — четвертая из отечественных вакцин против коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.