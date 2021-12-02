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"Не рассчитали силы": что американцы решили сделать с авианосцами
"Не рассчитали силы": что американцы решили сделать с авианосцами
Ввод в строй новейшего американского авианосца "Джеральд Форд" могут снова перенести на неопределенный срок. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T09:45+0300
2021-12-02T09:57+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Формально плавучий аэродром — в составе флота, но выполнять боевые задачи не в состоянии. Чтобы его достроить, не хватает комплектующих — приходится разбирать на запчасти другие корабли. Что происходит с гордостью ВМС США — в материале Андрея Коца РИА Новости."Трудный ребенок"Пандемия коронавируса сказалась и на американской судостроительной отрасли: упал уровень производства, нарушились цепочки поставок. В Вашингтоне признают: подрядчики не обеспечили вовремя комплектующими авианосец "Джеральд Форд" — головной в серии. По планам он должен быть готов к службе уже в следующем году. И в условиях цейтнота приходится идти на крайние меры.Досс подчеркнул, что "технический каннибализм" — хоть и вынужденная, но достаточно распространенная в военной промышленности мера. По его словам, когда строительство новых кораблей полностью освоят, наладится и производство запчастей в необходимых количествах. В ВМС утверждают: несмотря на "донорство" "Джона Кеннеди", флоту его передадут в срок — к 2024-му.Однако могут возникнуть другие сложности. Суперавианосец для американской промышленности — крайне "трудный ребенок".Давние проблемы"Джеральд Форд" разрабатывали с середины 1990-х на замену первого американского атомного авианосца "Энтерпрайз", который на службе с 1960-х. Новый плавучий аэродром заложили в 2005-м, осенью 2013-го спустили на воду. Это крупнейший боевой корабль в мире: водоизмещение — более 100 тысяч тонн.Длина — 337 метров, ширина — 78, высота — 76. Два ядерных реактора мощностью по 700 мегаватт разгоняют этого гиганта до 30 узлов (56 километров в час). Автономность плавания неограниченная — надо только запасаться провиантом раз в три месяца.Отдать "Джеральд Форд" в эксплуатацию собирались в 2016-м. Но, как сообщило агентство Bloomberg, корабль провалил проверку на боеспособность: еще до первого выхода в море обнаружились такие неисправности, которые можно устранить только перепроектированием. Особенно разочаровали электромагнитные аэрофинишеры. Рассчитанные на прием 1600 самолетов, на практике они справились лишь с 25. А электромагнитная катапульта вместо четырех тысяч взлетов обеспечила четыреста.Беззащитен против ракетК тому же комиссию Пентагона не устроили самолетоподъемники — выявили дефекты, способные негативно сказаться на всех системах корабля. Проблему не решили до сих пор — из 11 устройств штатно действуют только два. Наконец, на предварительных испытаниях выходили из строя радиолокационные станции, созданные специально для новых авианосцев.Тем не менее 8 апреля 2017-го "Джеральд Форд" вышел в море, а 31 мая его зачислили в ВМС. Однако в плавании довольно быстро сломались опорные подшипники гребных валов. Ремонтировали несколько месяцев. В 2018-м на ходовых испытаниях забарахлила силовая установка. В ВМС пояснили: "Есть затруднения с преобразованием энергии, вырабатываемой ядерными реакторами, во вращение гребных винтов". Авианосец пришлось буксировать на базу.Через год он снова застрял у причала из-за сбоев силовой установки. Конечно, новые корабли часто сталкиваются с "детскими болезнями", однако американский авианосец как будто преследует злой рок. К тому же из-за многочисленных поломок его стоимость выросла с 10,5 до 13 миллиардов долларов — это серьезно даже для оборонного бюджета США. В Вашингтоне начали сомневаться: действительно ли нужны такие крупные и дорогие корабли?Отчасти это связано и с тем, что они слишком легкая цель для новейших гиперзвуковых ракет."Это оружие позволяет из любой точки мирового океана нанести удар по любой цели, — рассказал в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев. — При этом отразить атаку фактически невозможно, учитывая гиперзвуковую скорость ракеты и возможности маневрирования при подлете к объекту, на который она нацелена. "Цирконы" делают бесполезной любую систему противоракетной обороны. И наши так называемые партнеры это знают и боятся".Ранее СМИ сообщали о запуске в серию противокорабельных "Цирконов" для надводных кораблей и подводных лодок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Oni-ne-ostanovyatsya-chego-Rossii-zhdat-ot-NATO-v-Chernom-more-1033151405.html
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"Не рассчитали силы": что американцы решили сделать с авианосцами

09:45 02.12.2021 (обновлено: 09:57 02.12.2021)
© AP Photo /Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЭсминец ВМС США Porter
Эсминец ВМС США Porter - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© AP Photo /Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
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Ввод в строй новейшего американского авианосца "Джеральд Форд" могут снова перенести на неопределенный срок.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Формально плавучий аэродром — в составе флота, но выполнять боевые задачи не в состоянии. Чтобы его достроить, не хватает комплектующих — приходится разбирать на запчасти другие корабли. Что происходит с гордостью ВМС США — в материале Андрея Коца РИА Новости.
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"Трудный ребенок"

Пандемия коронавируса сказалась и на американской судостроительной отрасли: упал уровень производства, нарушились цепочки поставок. В Вашингтоне признают: подрядчики не обеспечили вовремя комплектующими авианосец "Джеральд Форд" — головной в серии. По планам он должен быть готов к службе уже в следующем году. И в условиях цейтнота приходится идти на крайние меры.
"Нехватка деталей, необходимых для достройки CVN-78 "Джеральд Форд", привела к тому, что мы вынуждены позаимствовать их у второго авианосца проекта — CVN-79 "Джон Кеннеди", — рассказал журналистам официальный представитель ВМС США Клей Досс. — Речь о контроллерах двигателей, источниках питания, небольших насосах, концевых выключателях, приводах клапанов для различных систем по всему кораблю и ряде других комплектующих".
Досс подчеркнул, что "технический каннибализм" — хоть и вынужденная, но достаточно распространенная в военной промышленности мера. По его словам, когда строительство новых кораблей полностью освоят, наладится и производство запчастей в необходимых количествах. В ВМС утверждают: несмотря на "донорство" "Джона Кеннеди", флоту его передадут в срок — к 2024-му.
Однако могут возникнуть другие сложности. Суперавианосец для американской промышленности — крайне "трудный ребенок".

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"Джеральд Форд" разрабатывали с середины 1990-х на замену первого американского атомного авианосца "Энтерпрайз", который на службе с 1960-х. Новый плавучий аэродром заложили в 2005-м, осенью 2013-го спустили на воду. Это крупнейший боевой корабль в мире: водоизмещение — более 100 тысяч тонн.
Длина — 337 метров, ширина — 78, высота — 76. Два ядерных реактора мощностью по 700 мегаватт разгоняют этого гиганта до 30 узлов (56 километров в час). Автономность плавания неограниченная — надо только запасаться провиантом раз в три месяца.
В авиакрыле около сотни машин: истребители F/A-18E/F Super Hornet, "невидимки" F-35C, самолеты электронного противодействия EA-18G Growler, разведчики E-2D Hawkeye и транспортные C-2 Greyhound. Также авианосец может брать на борт вертолеты MH-60R/S и беспилотники. Экипаж — более 4,5 тысячи человек, хотя конструкторы и старались автоматизировать все по максимуму.
Отдать "Джеральд Форд" в эксплуатацию собирались в 2016-м. Но, как сообщило агентство Bloomberg, корабль провалил проверку на боеспособность: еще до первого выхода в море обнаружились такие неисправности, которые можно устранить только перепроектированием. Особенно разочаровали электромагнитные аэрофинишеры. Рассчитанные на прием 1600 самолетов, на практике они справились лишь с 25. А электромагнитная катапульта вместо четырех тысяч взлетов обеспечила четыреста.

Беззащитен против ракет

К тому же комиссию Пентагона не устроили самолетоподъемники — выявили дефекты, способные негативно сказаться на всех системах корабля. Проблему не решили до сих пор — из 11 устройств штатно действуют только два. Наконец, на предварительных испытаниях выходили из строя радиолокационные станции, созданные специально для новых авианосцев.
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Тем не менее 8 апреля 2017-го "Джеральд Форд" вышел в море, а 31 мая его зачислили в ВМС. Однако в плавании довольно быстро сломались опорные подшипники гребных валов. Ремонтировали несколько месяцев. В 2018-м на ходовых испытаниях забарахлила силовая установка. В ВМС пояснили: "Есть затруднения с преобразованием энергии, вырабатываемой ядерными реакторами, во вращение гребных винтов". Авианосец пришлось буксировать на базу.
Через год он снова застрял у причала из-за сбоев силовой установки. Конечно, новые корабли часто сталкиваются с "детскими болезнями", однако американский авианосец как будто преследует злой рок. К тому же из-за многочисленных поломок его стоимость выросла с 10,5 до 13 миллиардов долларов — это серьезно даже для оборонного бюджета США. В Вашингтоне начали сомневаться: действительно ли нужны такие крупные и дорогие корабли?
Отчасти это связано и с тем, что они слишком легкая цель для новейших гиперзвуковых ракет.
Российский флот уже в 2022-м получит перспективный комплекс "Циркон". Дальность полета ракеты превысит радиус действия палубных самолетов американских авианосцев, а скорость — около девяти чисел Маха — сделает ее неуязвимой для корабельных систем ПВО. Американские аналитики признали: "Циркон" продырявит любой корабль ВМС США.
"Это оружие позволяет из любой точки мирового океана нанести удар по любой цели, — рассказал в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев. — При этом отразить атаку фактически невозможно, учитывая гиперзвуковую скорость ракеты и возможности маневрирования при подлете к объекту, на который она нацелена. "Цирконы" делают бесполезной любую систему противоракетной обороны. И наши так называемые партнеры это знают и боятся".
Ранее СМИ сообщали о запуске в серию противокорабельных "Цирконов" для надводных кораблей и подводных лодок.
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