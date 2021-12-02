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Определены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"
Определены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"
Государственная целевая программа "Жилище 2021-2022" была принята Кабинетом министров Абхазии 28 октября. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T17:45+0300
2021-12-02T17:45+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия по государственной целевой программе "Жилище 2021-2022" отобрала 31 получателя из 65 претендентов. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Комиссию возглавляет вице-премьер Сергей Пустовалов, в нее входят 12 представителей исполнительной и законодательной ветвей власти.В группу получателей госпомощи вошли: Кабинет министров Абхазии 28 октября принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022".Программа была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом Министров страны в августе 2018 года. Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики.Согласно программе "Жилище 2021-2022", участвовать в ней могут люди, за которыми не числится жилье на территории республики, и следующие категории граждан:
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/novaya-programma-i-starye-problemy-komu-budut-vydavat-zhile-v-abkhazii-1036507192.html
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экономика, общество, жилье, абхазия, кабмин абхазии
Определены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"
Государственная целевая программа "Жилище 2021-2022" была принята Кабинетом министров Абхазии 28 октября.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik
. Межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия по государственной целевой программе "Жилище 2021-2022" отобрала 31 получателя из 65 претендентов. Об этом сообщается на сайте
Кабмина.
Комиссию возглавляет вице-премьер Сергей Пустовалов, в нее входят 12 представителей исполнительной и законодательной ветвей власти.
В группу получателей госпомощи вошли:
инвалиды I группы – семь человек;
инвалиды с детства и заявитель с ребенком-инвалидом на иждивении – 13 человек;
многодетные семьи с пятью и более детьми – 11 семей.
Кабинет министров Абхазии 28 октября принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022".
Программа была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом Министров страны в августе 2018 года. Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики.
На "Жилище 2021-2022" предусмотрено 40 млн рублей на 2021 год и 40 млн рублей на 2022 год. Кроме того, отменены условия возвратности предоставляемых средств.
Согласно программе "Жилище 2021-2022", участвовать в ней могут люди, за которыми не числится жилье на территории республики, и следующие категории граждан:
Инвалиды первой группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии;
Семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести;
Многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей;
Лица, на иждивении которых находится ребенок инвалид или инвалид с детства;
Дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.