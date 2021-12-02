https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/opredeleny-pervye-poluchateli-gospodderzhki-v-ramkakh-programmy-zhilische-2022-1036568658.html

Определены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"

Определены первые получатели господдержки в рамках программы "Жилище-2022"

Государственная целевая программа "Жилище 2021-2022" была принята Кабинетом министров Абхазии 28 октября. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T17:45+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия по государственной целевой программе "Жилище 2021-2022" отобрала 31 получателя из 65 претендентов. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Комиссию возглавляет вице-премьер Сергей Пустовалов, в нее входят 12 представителей исполнительной и законодательной ветвей власти.В группу получателей госпомощи вошли: Кабинет министров Абхазии 28 октября принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022".Программа была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом Министров страны в августе 2018 года. Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики.Согласно программе "Жилище 2021-2022", участвовать в ней могут люди, за которыми не числится жилье на территории республики, и следующие категории граждан:

https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/novaya-programma-i-starye-problemy-komu-budut-vydavat-zhile-v-abkhazii-1036507192.html

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