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Новая программа и старые проблемы: кому будут выдавать жилье в Абхазии

Новая программа и старые проблемы: кому будут выдавать жилье в Абхазии

Кабинет министров Абхазии 28 октября принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022". 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T16:00+0300

2021-11-28T16:00+0300

2021-11-28T16:00+0300

в абхазии

абхазия

министерство труда, занятости и соцобеспечения

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О том, кто может претендовать на получение заветных квадратов, что нужно для этого сделать и чем новая программа отличается от двух старых, читайте в материале Sputnik Абхазия.Новая программа вместо старых двухПрограмма "Жилище 2021-2022" была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом Министров страны в августе 2018 года. Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики.С 1 января 2019 года программы – "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" начали работать. По ним в 2019 году было 54 одобрения на приобретение жилья, 52 семьи воспользовались возможностью, две семьи отказались.В 2020 году из-за экономической ситуации на фоне коронавируса в республике они были приостановлены. В интервью на радио Sputnik начальника правового отдела Минтруда Ромео Черкезия рассказал, почему было принято решение из двух ранее существующих программ сделать одну.Черкезия добавил, что, учитывая бюджет программы в 40 миллионов, покрыть все нужды было невозможно. Поэтому, было принято решение об объединении программ и предоставлении безвозвратной финансовой помощи ."Практика 2019 года показала, что люди не в состоянии возвращать деньги. Было решено оказывать помощь гражданам в наиболее сложных ситуациях", – рассказал Черкезия. В рамках принятой программы на помощь уже не могут претендовать как ранее инвалиды второй группы, а также, теперь нет принципа общего порядка предоставления жилья.Кому положено жильеСогласно программе "Жилище 2021-2022", участвовать в ней могут люди, за которыми не числится жилье на территории республики, и следующие категории граждан:При этом, максимальный размер выделяемых средств на одного человека составит не более 500 тысяч рублей, на одного члена семьи не более 100 тысяч, в целом максимальный размер выплат не должен превышать одного миллиона рублей.Еще один немаловажный момент – люди, которые получат помощь от государства, не должны будут возвращать средства. На реализацию программы на 2021 и 2022 годы в республиканском бюджете предусмотрено 80 миллионов рублей.Начальника правового отдела Минтруда Ромео Черкезия сообщил, что, среди представленных категорий есть приоритетные, кому будут выдавать жилье в первую очередь.На данный момент, заявлений от категорий, которым в первую очередь положено приобрести жилье, около двухсот, проинформировал он.Надежда на свое жильеСусанна живет вместе с семьей в Сухуме, у нее трое детей. В 2019 году, когда стали работать две государственные программы по предоставлению жилья, она вместе с супругом собрали все необходимые документы.Ее семья подходила под параметры по одной из двух программ, которая предполагала возврат денежных средств, но это их не пугало, так как много лет они снимают жилье."Когда мы узнали о том, что будут работать госпрограммы, конечно обрадовались, готовы платить нужную ежемесячно сумму, так как с течением какого-то времени сможем расплатиться и квартира будет нашей по закону. Успев подать документы, которые собрали за короткое время, мы узнали о том, что обе программы приостановили, это нас расстроило, но потом узнали, что будет новая программа и что заново собирать документы не нужно", - говорит она.Сусанна с понимание относится к тому, что в первую очередь жилье будут давать инвалидам, семьям в которых есть пять и более детей.Она также говорит, что знает немало людей, которые с удовольствием воспользовались таким механизмом как ипотечный кредит, которого в Абхазии все еще нет."Понятное дело, что оплачивать кредит смогут не все, но для тех, кто готов к этому нужно создавать условия. Я не экономист, но если государство обратит на это внимание, то, возможно, это было бы выгодно и самому государству", - считает Сусанна.Список документов для участия в программе "Жилище 2021-2022"Чтобы стать участником программы "Жилище 2021-2022", необходимо собрать перечень документов, затем представить их в министерство социального обеспечения и демографической политики:

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-probleme-demografii-i-programme-zhilische-2021-2022-1036187160.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-novoy-gosprogramme-zhilische-2021-2022-v-abkhazii-1036131205.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200909/Realizatsiya-zhilischnykh-programm-v-Abkhazii-otlozhena-na-2021-god-1030900728.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190904/Pod-kryshey-doma-svoego-kak-v-Abkhazii-realizuyut-zhilischnye-gosprogrammy-1028336030.html

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абхазия, министерство труда, занятости и соцобеспечения