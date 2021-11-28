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Новая программа и старые проблемы: кому будут выдавать жилье в Абхазии
© flickr.com / Barney MossДверной ключ
© flickr.com / Barney Moss
Кабинет министров Абхазии 28 октября принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022".
О том, кто может претендовать на получение заветных квадратов, что нужно для этого сделать и чем новая программа отличается от двух старых, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Новая программа вместо старых двух
Программа "Жилище 2021-2022" была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом Министров страны в августе 2018 года. Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики.
С 1 января 2019 года программы – "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" начали работать. По ним в 2019 году было 54 одобрения на приобретение жилья, 52 семьи воспользовались возможностью, две семьи отказались.
В 2020 году из-за экономической ситуации на фоне коронавируса в республике они были приостановлены. В интервью на радио Sputnik начальника правового отдела Минтруда Ромео Черкезия рассказал, почему было принято решение из двух ранее существующих программ сделать одну.
"Ранее были две целевые программы. Одна подразумевала финансирование в размере 10 миллионов, вторая – 30 миллионов. Одна была безвозмездной и была направленна на более социально уязвимый слой населения, это инвалиды I группы, семья погибших и многодетные семьи, имеющие четверо и более детей. Во второй программе, куда входили такие категории, как семьи где растут трое детей, ребенок инвалид на иждивении, финансовая помощь была частично возвратной. С 2020 года финансирование данной программы было приостановлено, но ответственный орган продолжал принимать заявление от граждан, и на данный момент заявлений около 800", - подчеркнул он.
Черкезия добавил, что, учитывая бюджет программы в 40 миллионов, покрыть все нужды было невозможно. Поэтому, было принято решение об объединении программ и предоставлении безвозвратной финансовой помощи .
"Практика 2019 года показала, что люди не в состоянии возвращать деньги. Было решено оказывать помощь гражданам в наиболее сложных ситуациях", – рассказал Черкезия.
В рамках принятой программы на помощь уже не могут претендовать как ранее инвалиды второй группы, а также, теперь нет принципа общего порядка предоставления жилья.
Кому положено жилье
Согласно программе "Жилище 2021-2022", участвовать в ней могут люди, за которыми не числится жилье на территории республики, и следующие категории граждан:
Инвалиды первой группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии;
Семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести;
Многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей;
Лица, на иждивении которых находится ребенок инвалид или инвалид с детства;
Дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
При этом, максимальный размер выделяемых средств на одного человека составит не более 500 тысяч рублей, на одного члена семьи не более 100 тысяч, в целом максимальный размер выплат не должен превышать одного миллиона рублей.
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Еще один немаловажный момент – люди, которые получат помощь от государства, не должны будут возвращать средства. На реализацию программы на 2021 и 2022 годы в республиканском бюджете предусмотрено 80 миллионов рублей.
Начальника правового отдела Минтруда Ромео Черкезия сообщил, что, среди представленных категорий есть приоритетные, кому будут выдавать жилье в первую очередь.
"Это инвалиды первой группы, в том числе инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семья, где есть дети инвалиды, а также семьи, где оба родителя без вести пропали или погибли. Многодетные семьи также в приоритете, где есть трое и более детей, но у нас есть около 20 заявлений от семей, где есть пятеро и более детей, они будут в приоритете", - подчеркнул Ромео Черкезия.
На данный момент, заявлений от категорий, которым в первую очередь положено приобрести жилье, около двухсот, проинформировал он.
Надежда на свое жилье
Сусанна живет вместе с семьей в Сухуме, у нее трое детей. В 2019 году, когда стали работать две государственные программы по предоставлению жилья, она вместе с супругом собрали все необходимые документы.
Ее семья подходила под параметры по одной из двух программ, которая предполагала возврат денежных средств, но это их не пугало, так как много лет они снимают жилье.
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"Когда мы узнали о том, что будут работать госпрограммы, конечно обрадовались, готовы платить нужную ежемесячно сумму, так как с течением какого-то времени сможем расплатиться и квартира будет нашей по закону. Успев подать документы, которые собрали за короткое время, мы узнали о том, что обе программы приостановили, это нас расстроило, но потом узнали, что будет новая программа и что заново собирать документы не нужно", - говорит она.
Сусанна с понимание относится к тому, что в первую очередь жилье будут давать инвалидам, семьям в которых есть пять и более детей.
"Это правильный подход, потому что сначала надо дать жилье тем, кто больше в нем нуждается. Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет очередь дойдет и до нашей семьи и, конечно, радует еще то, что теперь помощь будет безвозмездной", - подчеркнула жительница Сухума.
Она также говорит, что знает немало людей, которые с удовольствием воспользовались таким механизмом как ипотечный кредит, которого в Абхазии все еще нет.
"Понятное дело, что оплачивать кредит смогут не все, но для тех, кто готов к этому нужно создавать условия. Я не экономист, но если государство обратит на это внимание, то, возможно, это было бы выгодно и самому государству", - считает Сусанна.
Список документов для участия в программе "Жилище 2021-2022"
Чтобы стать участником программы "Жилище 2021-2022", необходимо собрать перечень документов, затем представить их в министерство социального обеспечения и демографической политики:
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
Справка о составе семьи заявителя (домуправления по месту жительства или по прописке);
Копия свидетельства о заключении заявителем брака, развода (свидетельство о смерти);
Копии документов, удостоверяющих личность семьи заявителя, включая несовершеннолетних детей, копия свидетельства о рождении ребенка (по каждому ребенку);
Справка о группе и причинах инвалидности;
Документ, подтверждающий фактическое проживания заявителя (копия договора найма/аренды жилого помещения, справка от владельца жилого помещения или иной подтверждающий документ);
Справка Министерства юстиции о непредставлении жилья в частную собственность из государственного жилищного фонда (на заявителя и каждого члена семьи заявителя);
Документ, подтверждающий присвоение высших степеней отличия и почетных званий, награждение орденами медалями;
Документ, выданный уполномоченным государственным органом Абхазии, подтверждающий отнесение гражданина к соответствующей льготной категории;
Архивная справка Минобороны, подтверждающая участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, прилагается к заявлению лиц, являвшимся участником боевых действий ОВНА;
Копии удостоверения участника Отечественной войны народа Абхазии, прилагается к заявлению лиц, являвшимся участником боевых действий ОВНА;
Справки с БТИ и ЖУ города Сухум (числится ли жилье);
Справки БТИ и ЖУ (по прописке, числится ли жилье);
Акт жилищных условий (домуправления по месту жительства или по прописке).