https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-dekabrya-1036564091.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западный отрог Сибирского антициклона. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T13:25+0300

2021-12-02T13:25+0300

2021-12-02T13:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В пятницу, 3 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – в норме, 764 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии