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https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-dekabrya-1036564091.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западный отрог Сибирского антициклона. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T13:25+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В пятницу, 3 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – в норме, 764 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря

13:25 02.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава Сухумская бухта
Сухумская бухта - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западный отрог Сибирского антициклона.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В пятницу, 3 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – в норме, 764 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70 - 90%.
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