https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-dekabrya-1036564091.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западный отрог Сибирского антициклона. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T13:25+0300
2021-12-02T13:25+0300
2021-12-02T13:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036323098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_866de1687b43d57ac47473ea5bbc1d1e.jpg
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В пятницу, 3 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – в норме, 764 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036323098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca30d1118c2a92b5d59e5c817ff12acc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западный отрог Сибирского антициклона.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В пятницу, 3 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – в норме, 764 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70 - 90%.