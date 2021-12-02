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https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/shtorm-v-sem-ballov-zafiksirovali-v-sochi-vpervye-s-2012-goda-1036563837.html
Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года
Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года
В 2012 году подобному удару стихии подвергся Имеретинский район. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Шторм с силой волн до семи баллов зафиксирован в Сочи впервые с 2012 года, пишет RT со ссылкой на пресс-службу администрации города.Пресс-служба уточняет, что мощный шторм бушует на курорте вторые сутки, сила волны достигала семи баллов.Больше всего пострадали пляжи Имеретинской низменности и Лазаревского района. На пляже Свирский подмыло берегоукрепительное сооружение, его восстановление начнут после того, как волнение моря прекратится.С 30 ноября в Сочи действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, шторм полностью стихнет 3 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/dva-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-i-grozy-1036544529.html
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россия, сочи, шторм

Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года

12:55 02.12.2021 (обновлено: 13:02 02.12.2021)
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Екатерина Лызлова
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В 2012 году подобному удару стихии подвергся Имеретинский район.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Шторм с силой волн до семи баллов зафиксирован в Сочи впервые с 2012 года, пишет RT со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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Пресс-служба уточняет, что мощный шторм бушует на курорте вторые сутки, сила волны достигала семи баллов.
Больше всего пострадали пляжи Имеретинской низменности и Лазаревского района. На пляже Свирский подмыло берегоукрепительное сооружение, его восстановление начнут после того, как волнение моря прекратится.
С 30 ноября в Сочи действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, шторм полностью стихнет 3 декабря.
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