https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/shtorm-v-sem-ballov-zafiksirovali-v-sochi-vpervye-s-2012-goda-1036563837.html

Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года

Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года

В 2012 году подобному удару стихии подвергся Имеретинский район. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T12:55+0300

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сочи

шторм

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Шторм с силой волн до семи баллов зафиксирован в Сочи впервые с 2012 года, пишет RT со ссылкой на пресс-службу администрации города.Пресс-служба уточняет, что мощный шторм бушует на курорте вторые сутки, сила волны достигала семи баллов.Больше всего пострадали пляжи Имеретинской низменности и Лазаревского района. На пляже Свирский подмыло берегоукрепительное сооружение, его восстановление начнут после того, как волнение моря прекратится.С 30 ноября в Сочи действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, шторм полностью стихнет 3 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/dva-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-i-grozy-1036544529.html

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