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В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
Все озабоченности России по расширению НАТО на Восток продолжают игнорировать, ранее заявлял Владимир Путин. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Итогом нарушенных обещаний НАТО о том, что альянс не продвинется в восточном направлении, стало печальное состояние европейской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел."После окончания "холодной войны" России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении. Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/lavrov-zayavil-chto-rossii-prodolzhit-zhestko-reagirovat-na-nedruzhestvennye-shagi-nato-1036548663.html
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политика, россия, нато

В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО

18:45 02.12.2021 (обновлено: 18:47 02.12.2021)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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Все озабоченности России по расширению НАТО на Восток продолжают игнорировать, ранее заявлял Владимир Путин.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Итогом нарушенных обещаний НАТО о том, что альянс не продвинется в восточном направлении, стало печальное состояние европейской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.
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"После окончания "холодной войны" России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении. Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.
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