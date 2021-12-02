https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/v-mid-rossii-rasskazali-k-chemu-privelo-narushenie-obeschaniy-so-storony-nato-1036569211.html

В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО

В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО

Все озабоченности России по расширению НАТО на Восток продолжают игнорировать, ранее заявлял Владимир Путин. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T18:45+0300

2021-12-02T18:45+0300

2021-12-02T18:47+0300

политика

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/0b/1032818019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_845d17a129da5a2b14b1c7500f8b6d4e.jpg

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Итогом нарушенных обещаний НАТО о том, что альянс не продвинется в восточном направлении, стало печальное состояние европейской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел."После окончания "холодной войны" России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении. Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/lavrov-zayavil-chto-rossii-prodolzhit-zhestko-reagirovat-na-nedruzhestvennye-shagi-nato-1036548663.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, нато