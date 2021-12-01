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Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО
Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что к российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
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политика
сергей лавров
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нато
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Россия продолжит жестко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия неизменно готова к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН."При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил он, добавив, что ответ всегда будет всегда жестким и решительным.Глава внешнеполитического ведомства России также сказал, что НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в "антиРоссию".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/lavrov-zayavil-o-perebroske-voennoy-tekhniki-stran-nato-k-granitsam-rossii-1036538868.html
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политика, сергей лавров, россия, нато

Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО

12:15 01.12.2021
© Foto / МИД РФ / Перейти в фотобанкСовет министров иностранных дел СНГ в Минске
Совет министров иностранных дел СНГ в Минске - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© Foto / МИД РФ
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что к российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Россия продолжит жестко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
"На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов ", - сказал Лавров в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.
Он подчеркнул, что Россия неизменно готова к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН.
Военнослужащий НАТО на фоне флага НАТО в Косово - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России
Вчера, 15:20
"При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил он, добавив, что ответ всегда будет всегда жестким и решительным.
Глава внешнеполитического ведомства России также сказал, что НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в "антиРоссию".
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