https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/lavrov-zayavil-chto-rossii-prodolzhit-zhestko-reagirovat-na-nedruzhestvennye-shagi-nato-1036548663.html

Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО

Лавров заявил, что России продолжит жестко реагировать на недружественные шаги НАТО

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что к российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T12:15+0300

2021-12-01T12:15+0300

2021-12-01T12:15+0300

политика

сергей лавров

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035905328_0:110:2838:1707_1920x0_80_0_0_9d0f6715eb56e9217f43b49bb40c0ff3.jpg

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Россия продолжит жестко реагировать на любые недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия неизменно готова к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН."При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил он, добавив, что ответ всегда будет всегда жестким и решительным.Глава внешнеполитического ведомства России также сказал, что НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в "антиРоссию".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/lavrov-zayavil-o-perebroske-voennoy-tekhniki-stran-nato-k-granitsam-rossii-1036538868.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, сергей лавров, россия, нато