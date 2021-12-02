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Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"
Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"
Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке и получивший название "омикрон", способен очень быстро распространиться по всему миру. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T10:20+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", заявил в интервью радио Sputnik вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Нетесов подчеркнул, что точную оценку эффективности вакцин против омикрон-штамма можно будет дать через несколько месяцев, но приблизительные прогнозы допустимы уже сейчас.По его мнению, российский препарат "Спутник V" должен с высокой эффективностью защищать от нового варианта возбудителя COVID-19.Пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса, могут появиться в России уже в ближайшие дни, так как в Европе вирус уже зарегистрирован, считает Нетесов. Вирусолог уверен, что ждать точных данных об эффективности вакцин против штамма "омикрон" россиянам не стоит, прививаться нужно как можно скорее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/infektsionist-rasskazal-chto-izvestno-na-segodnya-ob-omikron-shtamme-covid-19-1036547363.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"
10:20 02.12.2021 (обновлено: 10:27 02.12.2021)
Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке и получивший название "омикрон", способен очень быстро распространиться по всему миру.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik.
Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", заявил в интервью радио Sputnik
вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов
.
Нетесов подчеркнул, что точную оценку эффективности вакцин против омикрон-штамма можно будет дать через несколько месяцев, но приблизительные прогнозы допустимы уже сейчас.
По его мнению, российский препарат "Спутник V" должен с высокой эффективностью защищать от нового варианта возбудителя COVID-19.
"Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма "омикрон" среди 29 тысяч нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов", — объяснил вирусолог.
Пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса, могут появиться в России уже в ближайшие дни, так как в Европе вирус уже зарегистрирован, считает Нетесов.
Вирусолог уверен, что ждать точных данных об эффективности вакцин против штамма "омикрон" россиянам не стоит, прививаться нужно как можно скорее.