https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/virusolog-otsenil-effektivnost-vaktsin-protiv-shtamma-omikron-1036562066.html

Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"

Вирусолог оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке и получивший название "омикрон", способен очень быстро распространиться по всему миру. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T10:20+0300

2021-12-02T10:20+0300

2021-12-02T10:27+0300

в мире

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036529520_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_8e0c3b9f58fa9598013cf2deedc8681d.jpg

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", заявил в интервью радио Sputnik вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Нетесов подчеркнул, что точную оценку эффективности вакцин против омикрон-штамма можно будет дать через несколько месяцев, но приблизительные прогнозы допустимы уже сейчас.По его мнению, российский препарат "Спутник V" должен с высокой эффективностью защищать от нового варианта возбудителя COVID-19.Пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса, могут появиться в России уже в ближайшие дни, так как в Европе вирус уже зарегистрирован, считает Нетесов. Вирусолог уверен, что ждать точных данных об эффективности вакцин против штамма "омикрон" россиянам не стоит, прививаться нужно как можно скорее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/infektsionist-rasskazal-chto-izvestno-na-segodnya-ob-omikron-shtamme-covid-19-1036547363.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19