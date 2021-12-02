https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/vodokanal-soobschil-ob-avarii-na-vodovode-v-sukhume-1036569658.html

"Водоканал" сообщил об аварии на водоводе в Сухуме

"Водоканал" сообщил об аварии на водоводе в Сухуме

Без подачи воды остались несколько улиц Сухума. 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T19:15+0300

2021-12-02T19:15+0300

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В связи с аварией на водоводе без подачи воды 2 декабря остались жители улицы Эшба, Старого поселка, улиц Адыгейской, Дагестанской, района Интерната. Об этом сообщает "Водоканал".Отмечается, что ведутся ремонтные работы.Ранее замначальника департамента столичного жилищно-коммунального хозяйства Руслан Авидзба рассказал Sputnik, что некоторый районы столицы остаются без подачи воды из-за низкого напряжения на насосных станциях на Гумисте и в Келасуре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/nazvana-prichina-iz-za-kotoroy-chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-1036566903.html

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водоснабжение, абхазия, сухум