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Бесценный подарок: старинные экспонаты передали в Абхазский госмузей
17:26 03.12.2021 (обновлено: 19:07 03.12.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подаренные экспонаты будут храниться в отделе естественной истории Государственного музея Абхазии.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский историк Станислав Лакоба и его брат художник Геннадий Лакоба передали в Государственный музей ценные экспонаты, сказал в интервью Sputnik директор музея Аркадий Джопуа.
"Это бесценные вещи - будущие экспонаты нашего музея. Станислав Зосимович сам бывший археолог, занимался палеолитом, сам копал, предметы хранились у него дома, их он передал нам. Это разные кувшины, некоторые экспонаты из коллекции краеведа Вознюка. Его архив попал к нашему известному художнику Геннадию Лакоба, который подарил их музею", - отметил директор госмузея.
Самый главный экспонат - череп пещерного медведя, который хорошо сохранился, говорит Джопуа.
"Его нашли скорее всего в 70-е годы прошлого века, когда шли экспедиции в Цебельде. У нас есть кости пещерного медведя в музее, но этот череп замечательно сохранился, он более массивный и мощный", - подчеркнул он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
8/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
1/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
2/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
3/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
4/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
5/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
6/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
8/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Среди предметов, переданных в Государственный музей Абхазии, - старинные кувшины, бронзовые топоры, наконечники стрел и другие вещи.
"Среди экспонатов есть хорошие бронзовые топоры разных типов, есть топор с орнаментами ритуального назначения. Такие топоры хорошо изучены, они относятся к периоду IX-VIII веков до нашей эры, и до VI века, это так называемые колхидские бронзовые топоры", - сказал Аркадий Джопуа.
В Госмузей также передали предметы, которыми пользовались женщины, например небольшой сосуд, предназначавшийся для хранения благовоний. Его ученые датируют IV-III веками до нашей эры.