https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/bestsennyy-podarok-starinnye-eksponaty-peredali-v-abkhazskiy-gosmuzey-1036582383.html

Бесценный подарок: старинные экспонаты передали в Абхазский госмузей

Бесценный подарок: старинные экспонаты передали в Абхазский госмузей

Подаренные экспонаты будут храниться в отделе естественной истории Государственного музея Абхазии. 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T17:26+0300

2021-12-03T17:26+0300

2021-12-03T19:07+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский историк Станислав Лакоба и его брат художник Геннадий Лакоба передали в Государственный музей ценные экспонаты, сказал в интервью Sputnik директор музея Аркадий Джопуа."Это бесценные вещи - будущие экспонаты нашего музея. Станислав Зосимович сам бывший археолог, занимался палеолитом, сам копал, предметы хранились у него дома, их он передал нам. Это разные кувшины, некоторые экспонаты из коллекции краеведа Вознюка. Его архив попал к нашему известному художнику Геннадию Лакоба, который подарил их музею", - отметил директор госмузея.Самый главный экспонат - череп пещерного медведя, который хорошо сохранился, говорит Джопуа."Его нашли скорее всего в 70-е годы прошлого века, когда шли экспедиции в Цебельде. У нас есть кости пещерного медведя в музее, но этот череп замечательно сохранился, он более массивный и мощный", - подчеркнул он.Среди предметов, переданных в Государственный музей Абхазии, - старинные кувшины, бронзовые топоры, наконечники стрел и другие вещи.В Госмузей также передали предметы, которыми пользовались женщины, например небольшой сосуд, предназначавшийся для хранения благовоний. Его ученые датируют IV-III веками до нашей эры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/abkhazskie-uchenye-vpervye-pristupili-k-raskopkam-kodorskoy-kreposti-1035906089.html

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