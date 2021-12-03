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https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/bestsennyy-podarok-starinnye-eksponaty-peredali-v-abkhazskiy-gosmuzey-1036582383.html
Бесценный подарок: старинные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: старинные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Подаренные экспонаты будут храниться в отделе естественной истории Государственного музея Абхазии. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T17:26+0300
2021-12-03T19:07+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский историк Станислав Лакоба и его брат художник Геннадий Лакоба передали в Государственный музей ценные экспонаты, сказал в интервью Sputnik директор музея Аркадий Джопуа."Это бесценные вещи - будущие экспонаты нашего музея. Станислав Зосимович сам бывший археолог, занимался палеолитом, сам копал, предметы хранились у него дома, их он передал нам. Это разные кувшины, некоторые экспонаты из коллекции краеведа Вознюка. Его архив попал к нашему известному художнику Геннадию Лакоба, который подарил их музею", - отметил директор госмузея.Самый главный экспонат - череп пещерного медведя, который хорошо сохранился, говорит Джопуа."Его нашли скорее всего в 70-е годы прошлого века, когда шли экспедиции в Цебельде. У нас есть кости пещерного медведя в музее, но этот череп замечательно сохранился, он более массивный и мощный", - подчеркнул он.Среди предметов, переданных в Государственный музей Абхазии, - старинные кувшины, бронзовые топоры, наконечники стрел и другие вещи.В Госмузей также передали предметы, которыми пользовались женщины, например небольшой сосуд, предназначавшийся для хранения благовоний. Его ученые датируют IV-III веками до нашей эры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/abkhazskie-uchenye-vpervye-pristupili-k-raskopkam-kodorskoy-kreposti-1035906089.html
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культура, экспонаты, музеи, история

Бесценный подарок: старинные экспонаты передали в Абхазский госмузей

17:26 03.12.2021 (обновлено: 19:07 03.12.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Подаренные экспонаты будут храниться в отделе естественной истории Государственного музея Абхазии.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский историк Станислав Лакоба и его брат художник Геннадий Лакоба передали в Государственный музей ценные экспонаты, сказал в интервью Sputnik директор музея Аркадий Джопуа.
"Это бесценные вещи - будущие экспонаты нашего музея. Станислав Зосимович сам бывший археолог, занимался палеолитом, сам копал, предметы хранились у него дома, их он передал нам. Это разные кувшины, некоторые экспонаты из коллекции краеведа Вознюка. Его архив попал к нашему известному художнику Геннадию Лакоба, который подарил их музею", - отметил директор госмузея.
Самый главный экспонат - череп пещерного медведя, который хорошо сохранился, говорит Джопуа.
"Его нашли скорее всего в 70-е годы прошлого века, когда шли экспедиции в Цебельде. У нас есть кости пещерного медведя в музее, но этот череп замечательно сохранился, он более массивный и мощный", - подчеркнул он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
© Sputnik / Марианна Кубрава Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
1/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
2/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
3/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
4/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
5/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
6/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
8/8
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бесценный подарок: саринные экспонаты передали в Абхазский госмузей
Среди предметов, переданных в Государственный музей Абхазии, - старинные кувшины, бронзовые топоры, наконечники стрел и другие вещи.

"Среди экспонатов есть хорошие бронзовые топоры разных типов, есть топор с орнаментами ритуального назначения. Такие топоры хорошо изучены, они относятся к периоду IX-VIII веков до нашей эры, и до VI века, это так называемые колхидские бронзовые топоры", - сказал Аркадий Джопуа.

В Госмузей также передали предметы, которыми пользовались женщины, например небольшой сосуд, предназначавшийся для хранения благовоний. Его ученые датируют IV-III веками до нашей эры.
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