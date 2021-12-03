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https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/energetiki-zanyalis-remontom-obryva-na-linii-gumista-1036573787.html
Энергетики с раннего утра занялись ремонтом обрыва на линии "Гумиста"
Энергетики с раннего утра занялись ремонтом обрыва на линии "Гумиста"
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Ремонтные службы "Черноморэнерго" в 5:00 приступили к восстановительным работам на высоковольтной линии "Гумиста", где накануне ночью... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Ремонтные службы "Черноморэнерго" в 5:00 приступили к восстановительным работам на высоковольтной линии "Гумиста", где накануне ночью случился обрыв провода. Обрыв произошел из-за повышенной нагрузки на линию, рассказал главный инженер предприятия Темур Кация. Из-за аварии с ночи без света остается часть Сухума и Гудаутского района. По словам Кация, особенности местности не позволили приступить к ремонту в ночное время суток.Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне растущего потребления - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии, линии не выдерживают повышенных нагрузок и обрываются.Для стабилизации ситуации в Абхазии уже несколько лет вводят графики веерных отключений электричества в холодное время года. Впервые в 2021 году "веер" был введен в республике и летом в ночное время суток. Действующий сейчас график веерных отключений электричества был введен из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Энергетики с раннего утра занялись ремонтом обрыва на линии "Гумиста"

11:17 03.12.2021 (обновлено: 11:46 03.12.2021)
© Foto / РУП "Черноморэнерго"Ремонт на ВЛ "Гумиста"
Ремонт на ВЛ Гумиста - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Foto / РУП "Черноморэнерго"
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Ремонтные службы "Черноморэнерго" в 5:00 приступили к восстановительным работам на высоковольтной линии "Гумиста", где накануне ночью случился обрыв провода.
Обрыв произошел из-за повышенной нагрузки на линию, рассказал главный инженер предприятия Темур Кация.
Из-за аварии с ночи без света остается часть Сухума и Гудаутского района. По словам Кация, особенности местности не позволили приступить к ремонту в ночное время суток.
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне растущего потребления - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии, линии не выдерживают повышенных нагрузок и обрываются.
Для стабилизации ситуации в Абхазии уже несколько лет вводят графики веерных отключений электричества в холодное время года. Впервые в 2021 году "веер" был введен в республике и летом в ночное время суток. Действующий сейчас график веерных отключений электричества был введен из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
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