https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/energetiki-zanyalis-remontom-obryva-na-linii-gumista-1036573787.html

Энергетики с раннего утра занялись ремонтом обрыва на линии "Гумиста"

Энергетики с раннего утра занялись ремонтом обрыва на линии "Гумиста"

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Ремонтные службы "Черноморэнерго" в 5:00 приступили к восстановительным работам на высоковольтной линии "Гумиста", где накануне ночью... 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T11:17+0300

2021-12-03T11:17+0300

2021-12-03T11:46+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Ремонтные службы "Черноморэнерго" в 5:00 приступили к восстановительным работам на высоковольтной линии "Гумиста", где накануне ночью случился обрыв провода. Обрыв произошел из-за повышенной нагрузки на линию, рассказал главный инженер предприятия Темур Кация. Из-за аварии с ночи без света остается часть Сухума и Гудаутского района. По словам Кация, особенности местности не позволили приступить к ремонту в ночное время суток.Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне растущего потребления - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии, линии не выдерживают повышенных нагрузок и обрываются.Для стабилизации ситуации в Абхазии уже несколько лет вводят графики веерных отключений электричества в холодное время года. Впервые в 2021 году "веер" был введен в республике и летом в ночное время суток. Действующий сейчас график веерных отключений электричества был введен из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии