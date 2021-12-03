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Глава МИД Абхазии обсудил с послом Южной Осетии вопросы сотрудничества
Глава МИД Абхазии обсудил с послом Южной Осетии вопросы сотрудничества
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южной Осетии в Абхазии Олегом Боциевым... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T12:05+0300
2021-12-03T12:05+0300
2021-12-03T12:05+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южной Осетии в Абхазии Олегом Боциевым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Абхазии и Южной Осетии, в частности наметили необходимость активизировать сотрудничество в сфере культуры, спорта и образования. В частности Ардзинба и Боциев обменялись мнениями о возможности совместной реализации проектов в сфере взаимодействия молодых лидеров двух стран. Была отмечена актуальность активизации диалога между молодежными организациями Абхазии и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/glava-mid-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-abkhazii-1036570883.html
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новости
Глава МИД Абхазии обсудил с послом Южной Осетии вопросы сотрудничества
СУХУМ, 3 дек - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южной Осетии в Абхазии Олегом Боциевым, сообщается
на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Абхазии и Южной Осетии, в частности наметили необходимость активизировать сотрудничество в сфере культуры, спорта и образования.
В частности Ардзинба и Боциев обменялись мнениями о возможности совместной реализации проектов в сфере взаимодействия молодых лидеров двух стран. Была отмечена актуальность активизации диалога между молодежными организациями Абхазии и Южной Осетии.