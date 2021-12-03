https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/glava-rfpi-prepyatstviya-na-puti-odobreniya-sputnika-v-v-voz-neznachitelny-1036572055.html

Глава РФПИ: препятствия на пути одобрения "Спутника V" в ВОЗ незначительны

Глава РФПИ: препятствия на пути одобрения "Спутника V" в ВОЗ незначительны

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет более 50 процентов населения... 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T08:45+0300

2021-12-03T08:45+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Препятствия на пути одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ являются незначительными и бюрократическими, рассказал в интервью аргентинской газете La Nación глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости."Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" подтверждены клиническими испытаниями по всему миру. Регулирующие органы в 71 стране одобрили ее использование, и мы надеемся, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем", - сказал он.Отвечая на вопрос, сколько времени может занять одобрение "Спутника V" со стороны организации, Дмитриев сказал, что не видит особых причин для того, чтобы ВОЗ откладывала этот вопрос."Министерство здравоохранения России поддерживает очень хорошую кооперацию с ВОЗ, и мы понимаем, что препятствия, которые все еще существуют на этом пути, незначительны и имеют чисто бюрократический характер", - добавил глава РФПИ.Дмитриев отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация "Спутником V" позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/bolee-700-chelovek-privilis-sputnikom-v-za-10-dney-v-abkhazii--1036531832.html

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