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МИД уличил Саакашвили в попытках подкупа чиновников стран, признавших Абхазию
МИД уличил Саакашвили в попытках подкупа чиновников стран, признавших Абхазию
Независимость Абхазии признана государствами: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Тужба прокомментировал высказывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о признании Абхазии со стороны ряда тихоокеанских государств. В ходе судебного процесса, который проходит в Тбилиси, Саакашвили открыто признался в совершении преступления – попытках подкупа чиновников иностранных государств, пишет внешнеполитическое ведомство.Речь идет о признавших суверенитет Республики Абхазия государствах Океании – Науру, Тувалу и Вануату."Бывший президент Грузии публично подтвердил имеющиеся в распоряжении Республики Абхазия факты причастности правительства Грузии и лично М. Саакашвили к подкупу высших должностных лиц иностранных государств", - говорится в комментарии замглавы МИД Абхазии. В ведомстве подчеркнули, что признание государственного суверенитета Абхазии со стороны упомянутых тихоокеанских государств стало результатом долгой и кропотливой работы. В МИД Абхазии намерены и впредь продолжать работу по расширению международного признания республики в соответствии с общепринятыми международными нормами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190315/Kove-o-zayavlenii-glavy-MID-Vanuatu-v-Gruzii-noty-ob-otzyve-priznaniya-ne-bylo-1026882076.html
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новости, мид абхазии

МИД уличил Саакашвили в попытках подкупа чиновников стран, признавших Абхазию

19:17 03.12.2021 (обновлено: 20:58 03.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Республики Абхазия
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Независимость Абхазии признана государствами: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Тужба прокомментировал высказывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о признании Абхазии со стороны ряда тихоокеанских государств.
В ходе судебного процесса, который проходит в Тбилиси, Саакашвили открыто признался в совершении преступления – попытках подкупа чиновников иностранных государств, пишет внешнеполитическое ведомство.
Речь идет о признавших суверенитет Республики Абхазия государствах Океании – Науру, Тувалу и Вануату.
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"Бывший президент Грузии публично подтвердил имеющиеся в распоряжении Республики Абхазия факты причастности правительства Грузии и лично М. Саакашвили к подкупу высших должностных лиц иностранных государств", - говорится в комментарии замглавы МИД Абхазии.

В ведомстве подчеркнули, что признание государственного суверенитета Абхазии со стороны упомянутых тихоокеанских государств стало результатом долгой и кропотливой работы.

"Продвижение широкого международного признания является одним из приоритетов внешней политики Абхазского государства. Однако, в отличие от наших грузинских оппонентов, абхазские дипломаты используют в своей рабочей практике законные и цивилизованные формы взаимодействия с представителями иностранных государств", - отметил Тужба.

В МИД Абхазии намерены и впредь продолжать работу по расширению международного признания республики в соответствии с общепринятыми международными нормами.
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