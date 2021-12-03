https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/mid-ulichil-saakashvili-v-popytkakh-podkupa-chinovnikov-stran-priznavshikh-abkhaziyu-1036584814.html

МИД уличил Саакашвили в попытках подкупа чиновников стран, признавших Абхазию

МИД уличил Саакашвили в попытках подкупа чиновников стран, признавших Абхазию

Независимость Абхазии признана государствами: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия. 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T19:17+0300

2021-12-03T19:17+0300

2021-12-03T20:58+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Тужба прокомментировал высказывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о признании Абхазии со стороны ряда тихоокеанских государств. В ходе судебного процесса, который проходит в Тбилиси, Саакашвили открыто признался в совершении преступления – попытках подкупа чиновников иностранных государств, пишет внешнеполитическое ведомство.Речь идет о признавших суверенитет Республики Абхазия государствах Океании – Науру, Тувалу и Вануату."Бывший президент Грузии публично подтвердил имеющиеся в распоряжении Республики Абхазия факты причастности правительства Грузии и лично М. Саакашвили к подкупу высших должностных лиц иностранных государств", - говорится в комментарии замглавы МИД Абхазии. В ведомстве подчеркнули, что признание государственного суверенитета Абхазии со стороны упомянутых тихоокеанских государств стало результатом долгой и кропотливой работы. В МИД Абхазии намерены и впредь продолжать работу по расширению международного признания республики в соответствии с общепринятыми международными нормами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190315/Kove-o-zayavlenii-glavy-MID-Vanuatu-v-Gruzii-noty-ob-otzyve-priznaniya-ne-bylo-1026882076.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180530/sem-priznanij-abxazii-1024096285.html

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новости, мид абхазии