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https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-dekabrya-1036583389.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет формировать слабовыраженная периферия Сибирского антициклона. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря

18:10 03.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава Домашние животные
Домашние животные - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Погоду Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет формировать слабовыраженная периферия Сибирского антициклона.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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