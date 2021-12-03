https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-dekabrya-1036583389.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет формировать слабовыраженная периферия Сибирского антициклона. 03.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии