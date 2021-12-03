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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет формировать слабовыраженная периферия Сибирского антициклона. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T18:10+0300
2021-12-03T18:10+0300
2021-12-03T18:10+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет формировать слабовыраженная периферия Сибирского антициклона.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.