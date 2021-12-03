https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/spustya-80-let-ostanki-soldata-krasnoy-armii-iz-abkhazii-peredali-rodstvennikam-1036578613.html

Спустя 80 лет: останки солдата Красной армии из Абхазии передали родственникам

Спустя 80 лет: останки солдата Красной армии из Абхазии передали родственникам

Найденные останки пропавшего без вести солдата Красной армии из Абхазии Хачика Кондакчяна похоронят рядом с могилой его матери, сестер и братьев в Цандрипше. 03.12.2021, Sputnik Абхазия

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ГАГРА, 3 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Останки пропавшего во время Великой Отечественной войны солдата из Абхазии Кондакчяна Хачика Григоровича передали родственникам в Гагре, сообщает корреспондент Sputnik.Церемония прошла у памятника защитникам Кавказа в присутствии почетного караула и с участием руководства районной администрации, депутатов городского Собрания, представителей армянской общины Абхазии.Как рассказал замдиректора Музея Боевой Славы Абхазии Николай Медвенский, останки без вести пропавшего солдата из поселка Гантиади – ныне Цандрипш были найдены украинским поисковым отрядом "Пошук" в селе Веселое Житомирской области в августе 2021 года.Медвенский рассказал при каких обстоятельствах погиб Кондакчян. По его словам, 22 механизированный корпус пятой армии Юго-западного фронта держал оборону на участке в 30 квадратных километров и дороги, которая вела к Киеву. Им поставили задачу, как можно дольше держать оборону и замедлить продвижение противника.За неполную неделю в том месте погибло более 10 тысяч солдат и офицеров. Они обстреливались авиацией и артиллерией."Их засыпали снарядами и сверху атаковали авиацией. Июль в Украине очень жаркий и поэтому тела бойцов или то, что от них осталось, просто даже не хоронили – стягивали в придорожные каналы и присыпали землей. Были моменты, когда и этого не делали", - отметил Медвенский.Тело 18-летнего лежало Кондакчяна лежало в земле 80 лет. Мать, пока она была жива, пыталась разыскать сына, но безуспешно.Внучатая племянница усопшего Татьяна Кундакчян приехала на церемонию из Лазаревского, где она проживает. Она отметила, что предок написал во вкладыше медальона подробную информацию о себе, адрес и попросил в случае смерти передать сведения ее деду."Его мама всю жизнь писала запросы в военкоматы и просили найти сведения о сыне. В одном из писем пришел ответ о том, чтобы считать ее сына пропавшим без вести с октября 1941 года", - рассказала Татьяна.Родственница уточнила, останки Кондакчяна будут похоронены на кладбище в его родовом селе Махадыр Гагрского района рядом с матерью, сестрами и братьями.Маргарита Гаспарян внучатная племянница одной из сестер погибшего во время Великой Отечественной войны солдата рассказала, что в доме, откуда Кондакчян ушел на войну, давно никто не живет, он уже разрушился.Произошедшее спустя 80 лет событие она назвала одновременном печальным и радостным."Честно говоря, мы все равно ждали, что его останки когда-нибудь найдут. Мы тоже не оставляли попыток его найти", - отметила она.Командир поискового отряда "Батальон" Московской области Юлия Кузнецова передала родственникам архивную фотографию Кондакчяна, личные вещи и медальон с вкладышем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/Medvenskiy-ob-Abkhazpoiske-nevozmozhno-chtoby-pamyat-o-zaschitnikakh-otechestva-byla-zabyta-1032823379.html

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