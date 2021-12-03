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Уголовное дело завели на двух жительниц Сухума за оскорбление представителей власти

Уголовное дело завели на двух жительниц Сухума за оскорбление представителей власти

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении Лолиты Халваш, Анжелы Брандзия и иных... 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T23:33+0300

2021-12-03T23:33+0300

2021-12-03T23:33+0300

в абхазии

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении Лолиты Халваш, Анжелы Брандзия и иных неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК Абхазии "Оскорбление представителей власти".Об этом сообщил в пятницу депутатам Народного собрания заместитель прокурора города Сухум Аляс Трапш, передает "Апсныпресс". Парламентский комитет по обороне и национальной безопасности собрался 3 декабря и пригласил правоохранителей для разъяснения ситуации: кто, почему и правильно ли обвиняется.Следствие считает, что Халваш и Брандзия занимались оскорблением представителей власти с помощью анонимных страниц в социальных сетях.По словам зампрокурора, по месту жительства подозреваемых были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Следственные мероприятия проводились по двум адресам, в центре города и в Новом районе, с участием сотрудников СГБ. Во время следственных действий по второму адресу в квартире произошла стрельба. Личность стрелявшего установлена. "В настоящее время в УВД города Сухум находится материал проверки в отношении гражданина Каджая, который произвел выстрел. Проводятся неотложные следственные процессуальные действия для того, чтобы установить все обстоятельства имевшего места события, после чего его действиям в кратчайшие сроки будет дана уголовно-правовая оценка и будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Трапш.Депутаты Парламента потребовали от сотрудников прокуратуры объективно разобраться и в ситуации с выстрелом в квартире.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/zamestiteli-glav-minturizma-i-mvd-abkhazii-osvobozhdeny-ot-dolzhnostey-1036581808.html

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