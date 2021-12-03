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Заместители глав минтуризма и МВД Абхазии освобождены от должностей
Заместители глав минтуризма и МВД Абхазии освобождены от должностей
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб освободил от занимаемых должностей заместителя министра туризма Дато Каджая и заместителя... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T17:00+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб освободил от занимаемых должностей заместителя министра туризма Дато Каджая и заместителя министра внутренних дел Раща Цвижба. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина Абхазии.Еще одним распоряжением на должность замглавы МВД Абхазии назначен Дмитрий Кучуберия.Накануне заместителем министра внутренних дел Абхазии был назначен Зураб Зантария, ранее возглавлявший Государственную службу охраны Абхазии. А Беслан Чкадуа, занимавший пост замглавы МВД, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Временное исполнение обязанностей главы МВД Абхазии со 2 декабря возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба в связи с назначением Дмитрия Дбар начальником Государственной службы охраны Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html
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новости, кабмин абхазии
Заместители глав минтуризма и МВД Абхазии освобождены от должностей
17:00 03.12.2021 (обновлено: 17:06 03.12.2021) СУХУМ, 3 дек - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб освободил от занимаемых должностей заместителя министра туризма Дато Каджая
и заместителя министра внутренних дел Раща Цвижба
. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина Абхазии.
Еще одним распоряжением на должность замглавы МВД Абхазии назначен Дмитрий Кучуберия
.
Накануне заместителем министра внутренних дел Абхазии был назначен Зураб Зантария
, ранее возглавлявший Государственную службу охраны Абхазии. А Беслан Чкадуа, занимавший пост замглавы МВД, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Временное исполнение обязанностей главы МВД Абхазии со 2 декабря возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба в связи с назначением Дмитрия Дбар начальником Государственной службы охраны Абхазии.