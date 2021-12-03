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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/v-moskve-vyshel-sbornik-arkhivnykh-dokumentov-po-istorii-abkhazii-xix-xx-vekov-1036577982.html
В Москве вышел сборник архивных документов по истории Абхазии XIX-XX веков
В Москве вышел сборник архивных документов по истории Абхазии XIX-XX веков
В книгу вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития... 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T14:49+0300
2021-12-03T15:00+0300
в абхазии
история
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива" состоялась в Москве 2 декабря, сообщила Sputnik ответственный составитель издания, координатор Международного молодежного исторического форума "История и архивы: межгосударственное измерение" Милана Бжания.Она рассказала, что в 2020 году Координационный совет Международного молодежного исторического форума "История и архивы: межгосударственное измерение" обратились к информационно-поисковой системе Российского государственного исторического архива для выявления документов по истории Абхазии."Тогда мы узнали, что в 1980 годы, сотрудниками Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) СССР был подготовлен перечень документов по истории Абхазии конца XVIII – начала XX веков специально для Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа (АбИЯЛИ)", - подчеркнула Бжания.Она напомнила, что 22 октября 1992 года, войска Госсовета Грузии целенаправленно сожгли АбИЯЛИ и Государственный архив Абхазии."В сложившейся ситуации мы обратились к администрации РГИА с просьбой о копировании и об издании перечня, на что получили положительный ответ. Автором-составителем публикуемого архивного справочника является сотрудница ЦГИА СССР Асиет Хапачева. В 1985-1988 годах ею были подготовлены четыре части перечня, каждая из которых состоит из предисловия, списка фондов и таблицы с документами и делами", - рассказала ответственный составитель издания.Бжания отмечает, что труд, подготовленный советскими архивистами, важен и имеет большое значение для исследователей.В "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива" вошли документы архивных фондов Синода, Сената, Министерства земледелия, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции Российской Империи."К изданию перечень был подготовлен совместно с коллегами, Анастасией Князевой и Мальвиной Аргун. Работа велась чуть больше года, представленные материалы перечня - из фондов Российского государственного исторического архива города Санкт-Петербург", - сообщила она.Книга вышла тиражом в 200 экземпляров, часть тиража уже передана в Книжную палату Российской Федерации для распределения в государственные библиотеки и научно-образовательные учреждения Москвы. В Абхазии с книгой можно будет ознакомиться уже в начале следующего год во всех библиотеках.Книга подготовлена в рамках проекта, направленного на восстановление документального наследия Республики Абхазия, утраченного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В книгу вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20171206/bzhaniya-arxiv-eto-takoj-zhe-gossimvol-kak-gerb-ili-flag-1022575830.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/abkhazskie-uchenye-vozlozhili-tsvety-na-meste-sozhzhennogo-v-voynu-instituta-1036036926.html
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история

В Москве вышел сборник архивных документов по истории Абхазии XIX-XX веков

14:49 03.12.2021 (обновлено: 15:00 03.12.2021)
© Foto / предоставила Милана Бжания Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива"
Презентация книги Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Foto / предоставила Милана Бжания
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В книгу вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.
СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива" состоялась в Москве 2 декабря, сообщила Sputnik ответственный составитель издания, координатор Международного молодежного исторического форума "История и архивы: межгосударственное измерение" Милана Бжания.
© Foto / предоставила Милана Бжания Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива"
Презентация книги Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / предоставила Милана Бжания
Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива"
© Foto / предоставила Милана Бжания Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива"
Презентация книги Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / предоставила Милана Бжания
Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива"
1/2
© Foto / предоставила Милана Бжания
Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива"
2/2
© Foto / предоставила Милана Бжания
Презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива"
Она рассказала, что в 2020 году Координационный совет Международного молодежного исторического форума "История и архивы: межгосударственное измерение" обратились к информационно-поисковой системе Российского государственного исторического архива для выявления документов по истории Абхазии.
"Тогда мы узнали, что в 1980 годы, сотрудниками Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) СССР был подготовлен перечень документов по истории Абхазии конца XVIII – начала XX веков специально для Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа (АбИЯЛИ)", - подчеркнула Бжания.
Милана Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2017
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6 декабря 2017, 16:20
Она напомнила, что 22 октября 1992 года, войска Госсовета Грузии целенаправленно сожгли АбИЯЛИ и Государственный архив Абхазии.
"В сложившейся ситуации мы обратились к администрации РГИА с просьбой о копировании и об издании перечня, на что получили положительный ответ. Автором-составителем публикуемого архивного справочника является сотрудница ЦГИА СССР Асиет Хапачева. В 1985-1988 годах ею были подготовлены четыре части перечня, каждая из которых состоит из предисловия, списка фондов и таблицы с документами и делами", - рассказала ответственный составитель издания.
Бжания отмечает, что труд, подготовленный советскими архивистами, важен и имеет большое значение для исследователей.

"Публикация перечня сделает его доступным широкому кругу исследователей, ведь доступ к перечню сегодня имеют только пользователи читального зала библиотеки. Данный труд является большой находкой для исследователей, которые до непосредственного знакомства с источником будут иметь представление о его содержании", - говорит Милана Бжания.

В "Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX вв. по фондам Российского государственного исторического архива" вошли документы архивных фондов Синода, Сената, Министерства земледелия, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции Российской Империи.
"К изданию перечень был подготовлен совместно с коллегами, Анастасией Князевой и Мальвиной Аргун. Работа велась чуть больше года, представленные материалы перечня - из фондов Российского государственного исторического архива города Санкт-Петербург", - сообщила она.
Книга вышла тиражом в 200 экземпляров, часть тиража уже передана в Книжную палату Российской Федерации для распределения в государственные библиотеки и научно-образовательные учреждения Москвы. В Абхазии с книгой можно будет ознакомиться уже в начале следующего год во всех библиотеках.
Место сожжения Абхазского института языка, литературы и истории (ныне АБИГИ) - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
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23 октября, 22:06
Книга подготовлена в рамках проекта, направленного на восстановление документального наследия Республики Абхазия, утраченного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

В книгу вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.
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