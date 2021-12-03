https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/v-okrestnostyakh-tkuarchala-prodolzhayutsya-poiski-propavshego-okhotnika-1036574709.html

В окрестностях Ткуарчала продолжаются поиски пропавшего охотника

В окрестностях Ткуарчала продолжаются поиски пропавшего охотника

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Спасатели продолжают поиски охотника в окрестностях Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 03.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Спасатели продолжают поиски охотника в окрестностях Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В ведомстве уточнили, что ищут 32-летнего Бето Кокоскерия.Поисково-спасательная операция длится уже четвертые сутки, с 30 ноября. В поисках участвуют и местные жители. Отмечается, что сложные погодные условия вносят свои коррективы в ход спасательной операции. Однако, о ее завершении речи не идет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-zhitelya-tkuarchala-propavshego-na-okhote-1036557842.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мчс абхазии