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В окрестностях Ткуарчала продолжаются поиски пропавшего охотника
В окрестностях Ткуарчала продолжаются поиски пропавшего охотника
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Спасатели продолжают поиски охотника в окрестностях Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 03.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-03T12:52+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Спасатели продолжают поиски охотника в окрестностях Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В ведомстве уточнили, что ищут 32-летнего Бето Кокоскерия.Поисково-спасательная операция длится уже четвертые сутки, с 30 ноября. В поисках участвуют и местные жители. Отмечается, что сложные погодные условия вносят свои коррективы в ход спасательной операции. Однако, о ее завершении речи не идет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-zhitelya-tkuarchala-propavshego-na-okhote-1036557842.html
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новости, мчс абхазии

В окрестностях Ткуарчала продолжаются поиски пропавшего охотника

12:52 03.12.2021 (обновлено: 12:53 03.12.2021)
© Sputnik / Леон Гуния Город Герой Ткуарчал
Город Герой Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Леон Гуния
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Спасатели продолжают поиски охотника в окрестностях Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что ищут 32-летнего Бето Кокоскерия.
Поисково-спасательная операция длится уже четвертые сутки, с 30 ноября. В поисках участвуют и местные жители.
Отмечается, что сложные погодные условия вносят свои коррективы в ход спасательной операции. Однако, о ее завершении речи не идет.
Учения МЧС РА - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
В Абхазии
МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте
1 декабря, 19:55
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