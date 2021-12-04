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https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/bayden-zayavil-chto-ne-priemlet-nichikh-krasnykh-liniy-po-ukraine-1036587762.html
Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" по Украине
Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" по Украине
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, а недопустимость вторжения в... 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T09:05+0300
2021-12-04T09:08+0300
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, а недопустимость вторжения в страну рассчитывает обсудить в ходе "долгого разговора" с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. "Я не приму ничьих красных линий", - сказал Байден, которого цитирует журналистский пул Белого дома.В сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что у президента США спросили об очерченных Путиным "красных линиях".Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с российским президентом. "Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", - сказал Байден. Так он ответил на вопрос о том, как предотвратить "вторжение России на Украину".В ходе форума "Россия зовет" Путин заявил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности России.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что разговор президентов Байдена и Путина состоится в "очень скором будущем".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В российском МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/putin-posovetoval-ukraine-naladit-otnosheniya-s-rossiey-1036539967.html
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в мире, джозеф байден, россия, владимир путин, сша

Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" по Украине

09:05 04.12.2021 (обновлено: 09:08 04.12.2021)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, а недопустимость вторжения в страну рассчитывает обсудить в ходе "долгого разговора" с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
"Я не приму ничьих красных линий", - сказал Байден, которого цитирует журналистский пул Белого дома.
В сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что у президента США спросили об очерченных Путиным "красных линиях".
Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с российским президентом. "Мы давно знаем о российских действиях, и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", - сказал Байден. Так он ответил на вопрос о том, как предотвратить "вторжение России на Украину".
В ходе форума "Россия зовет" Путин заявил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что разговор президентов Байдена и Путина состоится в "очень скором будущем".
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В российском МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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