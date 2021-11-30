https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/putin-posovetoval-ukraine-naladit-otnosheniya-s-rossiey-1036539967.html

Путин призвал Украину наладить отношения с Россией

Путин призвал Украину наладить отношения с Россией

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной на инвестиционном форуме "Россия... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T16:30+0300

2021-11-30T16:30+0300

2021-11-30T16:42+0300

новости

украина

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036539908_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_3eb11c3ec5ecfe6ce799fbdea3a6710f.jpg

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной на инвестиционном форуме "Россия зовет!", передает РИА Новости.Дело не во вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил он."Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин.Президент России выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий"."Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия - 5 минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", - сказал Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/lavrov-zayavil-o-perebroske-voennoy-tekhniki-stran-nato-k-granitsam-rossii-1036538868.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/gotovy-li-esmintsy-vms-ssha-voevat-za-ukrainu-1036530223.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, украина, россия, владимир путин