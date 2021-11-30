https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/putin-posovetoval-ukraine-naladit-otnosheniya-s-rossiey-1036539967.html
Путин призвал Украину наладить отношения с Россией
Путин призвал Украину наладить отношения с Россией
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной на инвестиционном форуме "Россия... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T16:30+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной на инвестиционном форуме "Россия зовет!", передает РИА Новости.Дело не во вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил он."Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин.Президент России выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий"."Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия - 5 минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", - сказал Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/lavrov-zayavil-o-perebroske-voennoy-tekhniki-stran-nato-k-granitsam-rossii-1036538868.html
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik.
Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной на инвестиционном форуме "Россия зовет!", передает РИА Новости
.
Дело не во вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил он.
"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин.
Президент России выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий".
"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия - 5 минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", - сказал Путин.