https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/otobrana-gruppa-abiturientov-rekomendovannykh-k-zachisleniyu-v-schepkinskoe-uchilische-1036594616.html
Отобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище
Отобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище
Русдрам опубликовал список 15 абитуриентов, прошедших отбор в Сухуме на поступление в Щепкинское училище. Отобраны четыре девушки и 11 юношей. 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T20:28+0300
2021-12-04T20:28+0300
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. В Сухуме отобрали группу из 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности "Актерское искусство" в 2022 году, сообщается на сайте Русдрама. Отбор производился по результатам вступительных испытаний приемной комиссией, возглавляемой заслуженным артистом России Алексеем Дубровским. Испытания проходили в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера со 2 декабря. Специально для проверки знаний абхазских абитуриентов в столицу Абхазии приехали опытные педагоги из России.Испытания прошли четыре девушки и 11 юношей. Это Астан Агрба, Александр Габлия, Ираклий Делба, Астан Джинджолия, Данил Джинджолия, Руслан Иванов, Лана Ласурия, Рустана Лушба, Амин Мазлум-оглы, Максим Малия, Ариана Мамацева, Софья Тарба, Артем Трапш, Давид Цулукия и Аманда Чепия.Как рассказал директор Русдрама Ираклий Хинтба, по результатам отбора в Щепкинском училище будет создан абхазский курс.Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная школа Москвы. Его история восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I в 1809 году. Солидный возраст и богатая творческая биография института делают его сегодня уникальной школой с более чем двухсотлетним опытом в области актерского мастерства и устоявшимися художественными традициями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/otbor-na-postuplenie-v-schepkinskoe-uchilische-nachalsya-v-rusdrame-1036563541.html
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культура, новости
Отобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище
20:28 04.12.2021 (обновлено: 22:54 04.12.2021)
Русдрам опубликовал список 15 абитуриентов, прошедших отбор в Сухуме на поступление в Щепкинское училище. Отобраны четыре девушки и 11 юношей.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik.
В Сухуме отобрали группу из 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности "Актерское искусство" в 2022 году, сообщается
на сайте Русдрама.
Отбор производился по результатам вступительных испытаний приемной комиссией, возглавляемой заслуженным артистом России Алексеем Дубровским. Испытания проходили в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера со 2 декабря. Специально для проверки знаний абхазских абитуриентов в столицу Абхазии приехали опытные педагоги из России.
Испытания прошли четыре девушки и 11 юношей. Это Астан Агрба, Александр Габлия, Ираклий Делба, Астан Джинджолия, Данил Джинджолия, Руслан Иванов, Лана Ласурия, Рустана Лушба, Амин Мазлум-оглы, Максим Малия, Ариана Мамацева, Софья Тарба, Артем Трапш, Давид Цулукия и Аманда Чепия.
Как рассказал директор Русдрама Ираклий Хинтба, по результатам отбора в Щепкинском училище будет создан абхазский курс.
Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная школа Москвы. Его история восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I в 1809 году. Солидный возраст и богатая творческая биография института делают его сегодня уникальной школой с более чем двухсотлетним опытом в области актерского мастерства и устоявшимися художественными традициями.