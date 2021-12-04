https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/otobrana-gruppa-abiturientov-rekomendovannykh-k-zachisleniyu-v-schepkinskoe-uchilische-1036594616.html

Отобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище

Отобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище

Русдрам опубликовал список 15 абитуриентов, прошедших отбор в Сухуме на поступление в Щепкинское училище. Отобраны четыре девушки и 11 юношей. 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T20:28+0300

2021-12-04T20:28+0300

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. В Сухуме отобрали группу из 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности "Актерское искусство" в 2022 году, сообщается на сайте Русдрама. Отбор производился по результатам вступительных испытаний приемной комиссией, возглавляемой заслуженным артистом России Алексеем Дубровским. Испытания проходили в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера со 2 декабря. Специально для проверки знаний абхазских абитуриентов в столицу Абхазии приехали опытные педагоги из России.Испытания прошли четыре девушки и 11 юношей. Это Астан Агрба, Александр Габлия, Ираклий Делба, Астан Джинджолия, Данил Джинджолия, Руслан Иванов, Лана Ласурия, Рустана Лушба, Амин Мазлум-оглы, Максим Малия, Ариана Мамацева, Софья Тарба, Артем Трапш, Давид Цулукия и Аманда Чепия.Как рассказал директор Русдрама Ираклий Хинтба, по результатам отбора в Щепкинском училище будет создан абхазский курс.Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная школа Москвы. Его история восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I в 1809 году. Солидный возраст и богатая творческая биография института делают его сегодня уникальной школой с более чем двухсотлетним опытом в области актерского мастерства и устоявшимися художественными традициями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/otbor-na-postuplenie-v-schepkinskoe-uchilische-nachalsya-v-rusdrame-1036563541.html

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