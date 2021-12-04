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Путин и Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря
Путин и Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря. Об этом заявил РИА Новости... 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T19:14+0300
2021-12-04T19:14+0300
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отмечается, что переговоры пройдут по видеосвязи. Песков добавил, что президенты сами договорятся о времени и длительности общения.Ожидается, что лидеры двух мировых держав обсудят Украину и ряд других вопросов.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом сообщило, что Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что намеченный диалог Путина и Байдена станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, лидеры обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Также главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/bayden-zayavil-chto-ne-priemlet-nichikh-krasnykh-liniy-po-ukraine-1036587762.html
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Путин и Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря
19:14 04.12.2021 (обновлено: 19:21 04.12.2021) СУХУМ, 4 дек - Sputnik.
Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря. Об этом заявил РИА Новости
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отмечается, что переговоры пройдут по видеосвязи. Песков добавил, что президенты сами договорятся о времени и длительности общения.
Ожидается, что лидеры двух мировых держав обсудят Украину и ряд других вопросов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом сообщило, что Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что намеченный диалог Путина и Байдена станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, лидеры обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Также главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.