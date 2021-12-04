https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/putin-i-bayden-provedut-peregovory-po-zaschischennoy-videosvyazi-7-dekabrya-1036594232.html

Путин и Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря

Путин и Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря. Об этом заявил РИА Новости... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T19:14+0300

2021-12-04T19:14+0300

2021-12-04T19:21+0300

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отмечается, что переговоры пройдут по видеосвязи. Песков добавил, что президенты сами договорятся о времени и длительности общения.Ожидается, что лидеры двух мировых держав обсудят Украину и ряд других вопросов.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом сообщило, что Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что намеченный диалог Путина и Байдена станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, лидеры обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Также главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/bayden-zayavil-chto-ne-priemlet-nichikh-krasnykh-liniy-po-ukraine-1036587762.html

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