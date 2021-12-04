https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/vetsluzhby-abkhazii-i-leningradskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1036592582.html

Ветслужбы Абхазии и Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве

Ветслужбы Абхазии и Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве

Ветеринары из Абхазии отправились с рабочей поездкой в Ленинградскую область для обмена опытом и ознакомления с работой российских специалистов в области... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T15:10+0300

2021-12-04T15:10+0300

2021-12-04T15:10+0300

в абхазии

ветеринария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/04/1036592210_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e2185ec4b93f62d62d0038c563ebca1f.jpg

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Соглашение о сотрудничестве подписали Государственная ветеринарная служба Абхазии и управление ветеринарии Ленинградской области, рассказал ведущему радио Sputnik начальник Ветеринарной службы республики Роман Джопуа."Это означает обмен опытом, при нашей возможности также идет речь о повышении квалификации наших сотрудников и так далее. У нас была встреча в Правительстве Ленинградской области с заместителем губернатора этой области и начальником управления ветеринарии, в сопровождении которого совершили несколько поездок по объектам ветеринарии", - уточнил он.Джопуа добавил, что абхазская делегация также побывала в областной лаборатории и ознакомилась с оснащением, методикой работы коллег, узнали о том, какое оборудование используют, с какими проблемами сталкиваются и какие у них успехи.Ленинградская область расположена не близко от Абхазии, но это один из регионов России, где хорошо развита ветеринария, подчеркнул Джопуа."Это будет очень полезно для нас. Я обратил внимание, что очень много молодых ребят и девушек выбираются эту профессию здесь (в Ленобласти - прим.). При каждой районной ветеринарной службе есть лечебницы, где оказывают, в том числе, хирургическую, акушерскую и иные виды помощи. Молодежь здесь гордится своей работой и мне это очень понравилось. Зарплаты у них довольно большие и, естественно, почему бы им не работать", - сказал он.Джопуа с сожалением отметил, что в Абхазии профессия ветеринара не популярна, и страна испытывает дефицит кадров. Он связывает это с низкими заработными платами в этой сфере.Начальник Государственной службы Абхазии выразил готовность оказать поддержку желающим получить высшее образование в области ветеринарии в вузах Северного Кавказа."Конечно, здесь должно быть желание не только у людей, но и у Министерства просвещения тоже. Мы сталкивались с тем, что мы направляли ходатайство о льготном обучении, однако там немного неправильно нас понимают. Там документы теряются. Мы сталкивались с этим", - рассказал он и добавил, что Ветслужба страны готова помочь потенциальным абитуриентам своими силами.В состав абхазской делегации, которая находится в Ленинградской области, также ветеринарный врач Артур Сагателян.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/veterinary-iz-rossii-provedut-lgotnuyu-sterilizatsiyu-zhivotnykh-v-gudaute-1036225946.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ветеринария