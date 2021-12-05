https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/belorussiya-prigrozila-kievu-zhestkimi-deystviyami-v-sluchae-narusheniya-granitsy-1036601736.html

Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы

Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы

Накануне в Белоруссии заявили, что украинские пилоты пересекли государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию страны. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T18:14+0300

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политика

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белоруссия

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Белоруссия предупредила Украину, что ответит жестко в случае повторного нарушения границы, пишет РИА Новости.Накануне в Госпогранкомитете сообщили, что украинский вертолет Ми-8 во время учений "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли эту информацию.В воскресенье Минобороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе и выразило ему протест из-за инцидента. В частности, в ведомстве привели "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратили внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны. В Минске расценили действия соседнего государства как угрозу безопасности на южном направлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/otvetit-po-polnoy-chem-kiev-grozit-minsku-za-priznanie-kryma-rossiyskim-1036565374.html

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