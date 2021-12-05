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Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы
Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы
Накануне в Белоруссии заявили, что украинские пилоты пересекли государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию страны. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T18:14+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Белоруссия предупредила Украину, что ответит жестко в случае повторного нарушения границы, пишет РИА Новости.Накануне в Госпогранкомитете сообщили, что украинский вертолет Ми-8 во время учений "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли эту информацию.В воскресенье Минобороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе и выразило ему протест из-за инцидента. В частности, в ведомстве привели "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратили внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны. В Минске расценили действия соседнего государства как угрозу безопасности на южном направлении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/otvetit-po-polnoy-chem-kiev-grozit-minsku-za-priznanie-kryma-rossiyskim-1036565374.html
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политика, украина, белоруссия

Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы

18:14 05.12.2021
© Sputnik Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik Виктор Толочко
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Накануне в Белоруссии заявили, что украинские пилоты пересекли государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию страны.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Белоруссия предупредила Украину, что ответит жестко в случае повторного нарушения границы, пишет РИА Новости.
"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", — заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в Telegram.
Накануне в Госпогранкомитете сообщили, что украинский вертолет Ми-8 во время учений "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли эту информацию.
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В воскресенье Минобороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе и выразило ему протест из-за инцидента. В частности, в ведомстве привели "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратили внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны. В Минске расценили действия соседнего государства как угрозу безопасности на южном направлении.
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