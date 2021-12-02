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"Ответит по полной": чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским
"Ответит по полной": чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским
Александр Лукашенко считает Крым де-факто и де-юре российским. Но вместо формальных заявлений о признании он хочет лично посетить Севастополь. 02.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-02T14:55+0300
2021-12-02T14:55+0300
политика
в мире
украина
александр лукашенко
белоруссия
россия
крым
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал Минску "ответить по полной". Правда, экономические связи между соседями настолько сильные, что в Киеве над "ответом" придется как следует подумать. Подробнее читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.Созревший визитер"Мое посещение Крыма — на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством и чей бы он ни был, - это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы побываем на полуострове", — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.Программа и дата визита на полуостров согласовываются. Пока известны лишь пожелания высокого гостя. Первым делом он хочет побывать в Севастополе: "Путин много рассказывал о базе ВВС в этом городе. А я в Севастополе, в аэропорту, на аэродроме, знаю каждый метр".Отвечая на вопрос, планирует ли "Белавиа" запустить регулярные рейсы на полуостров, Лукашенко признался: он не знал, что авиасообщения нет.И напомнил, что небо для белорусских самолетов закрыл Киев: в мае после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. Белорусы ездили через Украину на автомобилях или поездах.Обида на ЗеленскогоКрымский вопрос Лукашенко много лет обходил стороной. Москва и Киев — традиционные партнеры Минска. Встать на одну сторону, значит, испортить отношения с другой. С Россией Белоруссия строит Союзное государство, а Украина — основной покупатель калия и нефтепродуктов. Осложнений не хотелось.Но были и другие причины. Лукашенко надеялся поладить с Западом, и до прошлогодних президентских выборов у него это вроде бы получалось. Минск предоставил площадку для переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Брюссель поддержал миротворчество и пообещал частично снять санкции.Все изменилась летом 2020-го. Украина вслед за Западом отказалась признавать Лукашенко легитимным. Многие его политические оппоненты перебрались в Киев. Это обострило обстановку, но по Крыму Лукашенко по-прежнему уходил от ответа.Но не скрывал, что обижен на Владимира Зеленского. Тот перестал называть Лукашенко президентом, раскритиковал за миграционный кризис на границе. А недавно выяснилось, что украинские спецслужбы причастны к задержанию в Минске 33 россиян в июле прошлого года.Лукашенко сделал громкое заявление по Донбассу: если на юго-востоке Украины возобновятся боевые действия, Белоруссия не останется в стороне. "Запад это понимает, потому усиливает свою северную, белорусско-украинскую границу", — рассуждал он.Украинские танки на белорусском топливеНо политика пока не потянула за собой экономику. Украина по-прежнему закупает в Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения почти на три миллиарда долларов в год. Для сравнения, Британия — на 2,2 миллиарда.Украинский бизнес в штыки принял и четвертый пакет западных санкций против Минска, предусматривающий запрет на приобретение продукции "Беларуськалия". Отказываться от качественного и дешевого товара в Киеве не намерены.Продолжается сотрудничество в энергетике. Более того, из-за нехватки угля на ТЭС и, как следствие, дефицита электричества Украина обратилась за помощью. И с ноября белорусы возобновили поставки.Но пострадает и Украина. "Белорусские нефтепродукты — половина их рынка. Без авиационного керосина самолеты не смогут летать, а танкам придется ездить на российском дизеле. Зеленский понимает это, потому не торопится присоединяться к экономическому блоку антибелорусских санкций", — указывает он.И все же признание Крыма российским, по мнению эксперта, подтолкнет Украину к жестким мерам. "Политические соображения перевесят экономические. На фоне миграционного кризиса новой точкой напряженности может стать белорусско-украинская граница. Киев будет воспринимать ее как потенциальную линию фронта", — прогнозирует собеседник.Неразумный стратегУкраинский политолог Андрей Золотарев считает политику Зеленского по отношению к Минску неразумной. Готовность Лукашенко признать Крым российским — результат этой политики."Протяженная общая граница. Малейший конфликт опасен. Тем более миграционный кризис показал, что Лукашенко не готов блефовать. Зеленскому следовало думать об этом заранее, а не идти в фарватере западного давления на Минск. Можно было выразить озабоченность после выборов в Белоруссии, но избежать обострения", — полагает Золотарев.Лукашенко ведет себя куда осмотрительнее. "Сейчас на Украине дефицит угля, газа, электроэнергии. За помощью мы обращаемся почему-то к Лукашенко, а не к признанной на Западе Светлане Тихановской. "Батька" с готовностью продает нам электричество: если платят, обиды ни к чему. Украинские танки во время войны в Донбассе в 2014-м заправлялись белорусском топливом. Но терпение Лукашенко не беспредельно. И его обещание вмешаться в ситуацию на юго-востоке тому подтверждение", — подчеркивает эксперт.По его мнению, нерациональные действия Украины лишь ускорили сближение Минска с Москвой по всем направлениям. Теперь и на Донбасс Лукашенко смотрит глазами Кремля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/politolog-o-slovakh-lukashenko-v-podderzhku-rossii-katastroficheskaya-novost-dlya-ukrainy--1036563352.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/lukashenko-belorussiya-budet-s-rossiey-v-sluchae-agressii-so-storony-ukrainy-1036547849.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210806/Ekspert-ob-initsiative-Priznay-Krym-ne-nado-lomitsya-v-otkrytye-dveri--1032987947.html
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политика, в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, россия, крым

"Ответит по полной": чем Киев грозит Минску за признание Крыма российским

14:55 02.12.2021
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Минск
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Минск - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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Александр Лукашенко считает Крым де-факто и де-юре российским. Но вместо формальных заявлений о признании он хочет лично посетить Севастополь.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал Минску "ответить по полной". Правда, экономические связи между соседями настолько сильные, что в Киеве над "ответом" придется как следует подумать. Подробнее читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.
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Политолог о словах Лукашенко в поддержку России: катастрофическая новость для Украины
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Созревший визитер

"Мое посещение Крыма — на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством и чей бы он ни был, - это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы побываем на полуострове", — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.
Программа и дата визита на полуостров согласовываются. Пока известны лишь пожелания высокого гостя. Первым делом он хочет побывать в Севастополе: "Путин много рассказывал о базе ВВС в этом городе. А я в Севастополе, в аэропорту, на аэродроме, знаю каждый метр".
Предстоящую поездку белорусский лидер приравнивает к признанию Крыма российским: "Какие еще могут быть подтверждения?!"
Отвечая на вопрос, планирует ли "Белавиа" запустить регулярные рейсы на полуостров, Лукашенко признался: он не знал, что авиасообщения нет.
И напомнил, что небо для белорусских самолетов закрыл Киев: в мае после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. Белорусы ездили через Украину на автомобилях или поездах.

Обида на Зеленского

Крымский вопрос Лукашенко много лет обходил стороной. Москва и Киев — традиционные партнеры Минска. Встать на одну сторону, значит, испортить отношения с другой. С Россией Белоруссия строит Союзное государство, а Украина — основной покупатель калия и нефтепродуктов. Осложнений не хотелось.
Интервью президента Белоруссии А. Лукашенко РИА Новости - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
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Но были и другие причины. Лукашенко надеялся поладить с Западом, и до прошлогодних президентских выборов у него это вроде бы получалось. Минск предоставил площадку для переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Брюссель поддержал миротворчество и пообещал частично снять санкции.
Все изменилась летом 2020-го. Украина вслед за Западом отказалась признавать Лукашенко легитимным. Многие его политические оппоненты перебрались в Киев. Это обострило обстановку, но по Крыму Лукашенко по-прежнему уходил от ответа.
"Меня спрашивают, когда Минск признает полуостров российским. Отвечаю: после того, как на это пойдут российские олигархи и начнут поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", — объяснил он.
Но не скрывал, что обижен на Владимира Зеленского. Тот перестал называть Лукашенко президентом, раскритиковал за миграционный кризис на границе. А недавно выяснилось, что украинские спецслужбы причастны к задержанию в Минске 33 россиян в июле прошлого года.
Лукашенко сделал громкое заявление по Донбассу: если на юго-востоке Украины возобновятся боевые действия, Белоруссия не останется в стороне. "Запад это понимает, потому усиливает свою северную, белорусско-украинскую границу", — рассуждал он.
Онлайн-конференция Встреча Министра иностранных дел Армении З. Мнацаканяна с российскими экспертами - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2021
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Украинские танки на белорусском топливе

Но политика пока не потянула за собой экономику. Украина по-прежнему закупает в Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения почти на три миллиарда долларов в год. Для сравнения, Британия — на 2,2 миллиарда.
Украинский бизнес в штыки принял и четвертый пакет западных санкций против Минска, предусматривающий запрет на приобретение продукции "Беларуськалия". Отказываться от качественного и дешевого товара в Киеве не намерены.
Продолжается сотрудничество в энергетике. Более того, из-за нехватки угля на ТЭС и, как следствие, дефицита электричества Украина обратилась за помощью. И с ноября белорусы возобновили поставки.
"Республики — взаимозависимые экономические партнеры. У Минска большой профицит в торговле. Экспорт приносит около трех миллиардов долларов. Причем основные покупатели — это Россия и Украина. Отказ Киева от нашего бензина и дизеля сильно ударит по бюджету", — признает белорусский политолог Денис Мельянцов.
Но пострадает и Украина. "Белорусские нефтепродукты — половина их рынка. Без авиационного керосина самолеты не смогут летать, а танкам придется ездить на российском дизеле. Зеленский понимает это, потому не торопится присоединяться к экономическому блоку антибелорусских санкций", — указывает он.
И все же признание Крыма российским, по мнению эксперта, подтолкнет Украину к жестким мерам. "Политические соображения перевесят экономические. На фоне миграционного кризиса новой точкой напряженности может стать белорусско-украинская граница. Киев будет воспринимать ее как потенциальную линию фронта", — прогнозирует собеседник.

Неразумный стратег

Украинский политолог Андрей Золотарев считает политику Зеленского по отношению к Минску неразумной. Готовность Лукашенко признать Крым российским — результат этой политики.
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"Протяженная общая граница. Малейший конфликт опасен. Тем более миграционный кризис показал, что Лукашенко не готов блефовать. Зеленскому следовало думать об этом заранее, а не идти в фарватере западного давления на Минск. Можно было выразить озабоченность после выборов в Белоруссии, но избежать обострения", — полагает Золотарев.
Лукашенко ведет себя куда осмотрительнее. "Сейчас на Украине дефицит угля, газа, электроэнергии. За помощью мы обращаемся почему-то к Лукашенко, а не к признанной на Западе Светлане Тихановской. "Батька" с готовностью продает нам электричество: если платят, обиды ни к чему. Украинские танки во время войны в Донбассе в 2014-м заправлялись белорусском топливом. Но терпение Лукашенко не беспредельно. И его обещание вмешаться в ситуацию на юго-востоке тому подтверждение", — подчеркивает эксперт.
По его мнению, нерациональные действия Украины лишь ускорили сближение Минска с Москвой по всем направлениям. Теперь и на Донбасс Лукашенко смотрит глазами Кремля.
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