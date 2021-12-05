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Донецкий "Гвардеец" выиграл футбольный турнир "Система Cup 2021"
Донецкий "Гвардеец" выиграл футбольный турнир "Система Cup 2021"
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка прошел на сухумском стадионе "Динамо" в... 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T19:26+0300
2021-12-05T19:26+0300
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Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".Бадрак Авидзба, SputnikФинал турнираРешающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.После пропущенного гола "Рица" ответила хорошей атакой спустя несколько минут, но сравнять счет не получилось, удар в створ ворот отразил голкипер "Гвардейца" Рябой. Однако на 35-й минуте гудаутцы забили гол, мяч на счету Айнара Гамисония – 1:1.По пенальтиВ самом начале второго тайма "Рица" вышла вперед. После того, как "Гвардеец" разыграл мяч в центре поля, Виктор Пимпия перехватил игровой снаряд и отдал его Айнару Гамисония, который бил в дальний угол, голкипер сумел отразить мяч, но Марат Агрба забил гол.После того, как мяч оказался в сетке, судьи использовали систему VAR (cистема видеопомощи арбитрам – прим.) для того, чтобы определить была ли рука у Виктора Пимпия в момент перехвата мяча. Убедившись, что нарушения правил не было, гол был засчитан – 2:1.Однако такой счет сохранился недолго, на 59-й минуте после подачи со штрафного удара, который исполнил Вадим Мирозь из "Гвардейца", игрок "Рицы" Аслан Муцба неудачно подставил голову, отскочивший мяч оказался в воротах его команды – 2:2.В основное время матча соперники больше не забили голов, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/dopolnitelnoe-vremya-shereneshev-i-davydenko-o-futbolnom-turnire-sistema-cup-2021-1036564611.html
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спорт, абхазия, футбол

Донецкий "Гвардеец" выиграл футбольный турнир "Система Cup 2021"

19:26 05.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
Финал первого Международного турнира по футболу Система Cup 2021 между гудаутской Рицой и Гвардейцем из Донецка - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка прошел на сухумском стадионе "Динамо" в воскресенье 5 декабря.
Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".
Бадрак Авидзба, Sputnik

Финал турнира

Решающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.
Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире Система Cup 2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
Радио
Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
12:17
Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.
Первого опасного момента пришлось ждать долго, его у ворот "Рицы" создали гости. После подачи с углового и удара с небольшого расстояния на 17-й минуте, мяч попал в штангу. Спустя еще две минуты "Гвардеец" сумел открыть счет, свой первый гол на турнире забил Сергей Саранча.
После пропущенного гола "Рица" ответила хорошей атакой спустя несколько минут, но сравнять счет не получилось, удар в створ ворот отразил голкипер "Гвардейца" Рябой. Однако на 35-й минуте гудаутцы забили гол, мяч на счету Айнара Гамисония – 1:1.

По пенальти

В самом начале второго тайма "Рица" вышла вперед. После того, как "Гвардеец" разыграл мяч в центре поля, Виктор Пимпия перехватил игровой снаряд и отдал его Айнару Гамисония, который бил в дальний угол, голкипер сумел отразить мяч, но Марат Агрба забил гол.
После того, как мяч оказался в сетке, судьи использовали систему VAR (cистема видеопомощи арбитрам – прим.) для того, чтобы определить была ли рука у Виктора Пимпия в момент перехвата мяча. Убедившись, что нарушения правил не было, гол был засчитан – 2:1.
© Sputnik / Томас Тхайцук Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
Финал первого Международного турнира по футболу Система Cup 2021 между гудаутской Рицой и Гвардейцем из Донецка - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
© Sputnik / Томас Тхайцук Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
Финал первого Международного турнира по футболу Система Cup 2021 между гудаутской Рицой и Гвардейцем из Донецка - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
© Sputnik / Томас Тхайцук Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
Финал первого Международного турнира по футболу Система Cup 2021 между гудаутской Рицой и Гвардейцем из Донецка - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
© Sputnik / Томас Тхайцук Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
Финал первого Международного турнира по футболу Система Cup 2021 между гудаутской Рицой и Гвардейцем из Донецка - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка
Однако такой счет сохранился недолго, на 59-й минуте после подачи со штрафного удара, который исполнил Вадим Мирозь из "Гвардейца", игрок "Рицы" Аслан Муцба неудачно подставил голову, отскочивший мяч оказался в воротах его команды – 2:2.
В основное время матча соперники больше не забили голов, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.
В матче за третье место в турнире встречались столичные динамовцы с футболистами "Гагры". В этой игре победу со счетом 4:3 одержала "Гагра".
Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.
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