https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/donetskiy-gvardeets-vyigral-futbolnyy-turnir-sistema-cup-2021-1036603302.html

Донецкий "Гвардеец" выиграл футбольный турнир "Система Cup 2021"

Донецкий "Гвардеец" выиграл футбольный турнир "Система Cup 2021"

Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка прошел на сухумском стадионе "Динамо" в... 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T19:26+0300

2021-12-05T19:26+0300

2021-12-05T19:26+0300

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Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".Бадрак Авидзба, SputnikФинал турнираРешающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.После пропущенного гола "Рица" ответила хорошей атакой спустя несколько минут, но сравнять счет не получилось, удар в створ ворот отразил голкипер "Гвардейца" Рябой. Однако на 35-й минуте гудаутцы забили гол, мяч на счету Айнара Гамисония – 1:1.По пенальтиВ самом начале второго тайма "Рица" вышла вперед. После того, как "Гвардеец" разыграл мяч в центре поля, Виктор Пимпия перехватил игровой снаряд и отдал его Айнару Гамисония, который бил в дальний угол, голкипер сумел отразить мяч, но Марат Агрба забил гол.После того, как мяч оказался в сетке, судьи использовали систему VAR (cистема видеопомощи арбитрам – прим.) для того, чтобы определить была ли рука у Виктора Пимпия в момент перехвата мяча. Убедившись, что нарушения правил не было, гол был засчитан – 2:1.Однако такой счет сохранился недолго, на 59-й минуте после подачи со штрафного удара, который исполнил Вадим Мирозь из "Гвардейца", игрок "Рицы" Аслан Муцба неудачно подставил голову, отскочивший мяч оказался в воротах его команды – 2:2.В основное время матча соперники больше не забили голов, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/dopolnitelnoe-vremya-shereneshev-i-davydenko-o-futbolnom-turnire-sistema-cup-2021-1036564611.html

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